Вернуть часть денег за обычные покупки можно с помощью банковских программ лояльности. Однако размер кэшбека зависит от выбранных категорий, а начисление и вывод средств имеют свои правила.

РБК-Украина рассказывает, как настроить программу, сколько можно сэкономить и какие лимиты действуют для пользователей.

В частности, программа GlobusPlus предполагает возврат до 20% затрат в отдельных категориях. Чтобы воспользоваться кэшбеком, достаточно активировать категории в приложении и оплачивать соответствующие покупки картой Банка Глобус.

Сколько можно вернуть за покупки

В программе кэшбека GlobusPlus пользователи могут ежемесячно выбирать три категории от банка и неограниченное количество партнерских предложений.

Список доступных категорий обновляется ежемесячно, поэтому перед оплатой следует проверять, какие категории активированы в приложении.

Максимальный заявленный процент составляет 20%, но это не означает, что такой размер возврата действует для всех покупок. Фактический размер кэшбэка зависит от условий конкретной категории.

Максимальная сумма кэшбэка по категориям банка составляет 600 грн. Партнерские предложения имеют свои лимиты, которые указываются в их описании. Минимальная сумма для вывода накопленного кэшбека – 100 грн.

Размер возврата средств за покупки зависит от выбранных в приложении категорий (фото: Банк Глобус)

Как подключить кэшбек в приложении

Чтобы использовать приложение, необходимо открыть приложение GlobusPlus и на главном экране перейти в раздел "Кешбек". Далее - выбрать доступные категории и партнерские предложения, после чего оплачивать соответствующие покупки картами Банка Глобус.

Если кэшбек в активированной категории составляет 5%, за покупку на 2000 грн можно получить 100 грн кэшбека. Это пример расчета: фактическое начисление зависит от условий категории и соответствия операции правилам программы.

Что проверить перед оплатой

Прежде всего, убедитесь, что нужная категория активирована и соответствует типу покупки.

Также важно обратить внимание на лимит возврата, условия партнерской акции и возможные исключения.

Отдельно следует помнить: банковский кэшбек - это программа лояльности финансового учреждения, и ее не следует путать с государственной программой "Национальный кэшбек", имеющей другие правила.

Регулярная проверка условий поможет заранее оценить потенциальную выгоду и избежать ожиданий, что возврат начисляется за любую оплату картой.