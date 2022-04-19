20 магазинов за 10 дней: "АТБ" возобновляет работу сети в мирных городах

За последние 10 дней к нормальной деятельности вернулись более двух десятков закрытых ранее магазинов торговой сети "АТБ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как известно, магазины "АТБ" закрывали на время из-за военной опасности, временной оккупации или логистических сложностей.

По последнему сообщению корпорации "АТБ" в Киеве возобновили работу еще 9 магазинов сети по таким адресам:

ул. Каштановая, 7;

пр-т Победы, 18;

ул. Цветаевой Марины, 18/78;

вул. Коласа Якуба, 27;

пр-т Оболонский, 52а;

пр-т Лесной, 4;

ул. Светлицкого, 23;

ул. Лятошинского композитора, 14;

ул. Академика Вильямса, 14.

В компании также добавили, что с первых дней войны сеть "АТБ" перешла на усиленный режим работы для обеспечения украинцев продуктами питания и товарами первой необходимости. Впоследствии из-за разрушения гражданской инфраструктуры, опасности обстрелов и логистических сложностей, связанных с боевыми действиями и частичной временной оккупацией некоторых территорий Украины, "АТБ" создала сеть опорных магазинов - они бесперебойно обеспечивали жителей крупных городов,помогая избежать гуманитарной катастрофы из-за недостатка продовольствия.

В столичном регионе, города которого также постепенно возвращаются к привычной мирной жизни, сеть "АТБ" с 19 апреля возобновляет работу магазинов в Василькове (ул. Декабристов, 182) и в столичном пригороде - поселке Святопетровскоех (ул. Полевая, 166).

Перед возобновлением работы магазинов в Киеве и столичной области корпорация "АТБ" открыла магазины в других безопасных территориях, освобожденных от оккупантов: на Черниговщине к работе вернулись 8 магазинов сети, в Сумах - 3.

Как известно, корпорация не осуществляет деятельность на временно оккупированных территориях, а также ради безопасности своих сотрудников и покупателей временно приостанавливает работу магазинов "АТБ" в местах активных боевых действий.

Для возобновления работы в Киеве и столичном регионе сеть "АТБ" выстраивает и налаживает систему логистики.

С начала войны компания делает все возможное для заполнения полок своих магазинов как можно более широким ассортиментом товаров, ведь многие поставщики сети также оказались в зонах боевых действий, в оккупированных регионах или отрезаны от транспортного сообщения из-за разрушения дорожной инфраструктуры и военной опасности.

Кроме того, "АТБ" находит новых поставщиков, а также наладила собственный импорт продуктов и товаров первой необходимости из-за рубежа для удовлетворения спроса и преодоления дефицита определенных продуктов питания украинского производства.

С начала вторжения российских войск в Украину вклад корпорации "АТБ" в обороноспособность страны и реализацию гуманитарных проектов превысил 200 млн грн, из них 100 млн грн направлены на гуманитарные проекты для оказания помощи мирным жителям в зонах боевых действий или во время эвакуации, медицинским учреждениям, волонтерским организациям и прихисткам для беженцев.

В магазинах "АТБ" развернули общенациональную программу сбора гуманитарной помощи и экипировки для защитников Украины. Команда сети часто доставляет такие грузы в места, где в этом есть наибольшая потребность.