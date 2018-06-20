20 июня: праздники и важные события на этот день

20 июня 2018 года во Всем мире отмечается День беженцев, а по инициативе природоохранных организаций проводится День защиты слонов

Все праздники 20 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

20 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно, начиная с 2001 года, в мире отмечается Всемирный день беженцев, утвержденный под эгидой ООН и приуроченный ко Дню африканских беженцев.

Также сегодня Всемирный день защиты слонов в зоопарках, инициатором проведения которого выступили зоозащитники мира с целью обратить внимание общественности на проблемы этих животных в неволе.

В народе 20 июня чтится Федот Страж. Считалось, что в этот день можно смело купаться в водоемах, не боясь русалок. Приметы дня:

теплый день обещает хороший урожай ржи;

дождь на Федота – к плохому урожаю;

если на Федота ударит гроза – к долгой ненастной погоде.

Фото: На праздник Федота 20 июня купаются в водоемах (pixabay.com/Pexels)

20 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1792 году состоялась Великая Французская революция.

В 1803 году впервые в России осуществлен полет на воздушном шаре.

В 1840 году был запатентован телеграф Сэмюэла Морзе.

В 1881 году в Российской Империи проведена первая линия телефонной связи.

В 1893 году открыта Главная палата мер и весов, основанная Дмитрием Менделеевым.

20 июня: в этот день родились

В 1762 году – Иван Глазунов, русский книгоиздатель.

В 1819 году – Жак Оффенбах, французский композитор, основатель классической оперетты.

В 1927 году – Вячеслав Котеночкин, советский режиссер, художник-мультипликатор.

В 1932 году – Роберт Рождественский, советский поэт, автор песен.

В 1934 году – Юрий Визбор, советский бард, актер, журналист.

В 1937 году – Николай Дроздов, зоолог, автор и ведущий программы "В мире животных".

В 1949 году – Лайонел Ричи, американский певец и музыкант.

В 1967 году – Николь Кидман, известная австралийская актриса.

20 июня: в этот день умерли

В 1597 году – Виллем Баренц, голландский исследователь и мореплаватель.

В 1933 году – Клара Цеткин, активистка международного коммунистического движения, борец за права женщин.

В 1987 году – Леонид Харитонов, советский актер театра и кино.

Именинники 20 июня

Сегодня именины празднуют: Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Тарас, Федор.

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