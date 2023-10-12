20 фактів про "Кормотех": як український виробник їжі для котів і собак змінив ринок за 20 років роботи
Фото: як "Кормотех" змінив український виробник їжі для котів і собак змінив ринок за 20 років роботи
Глобальній компанії з українським корінням Kormotech цьогоріч виповнилося 20 років. Вона підкорила не тільки смаки українських чотирилапих, але і понад три десятки міжнародних ринків, реалізувавши низку соціальних проектів.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
До 20–річчя в компанії підготували 20 фактів про Kormotech.
- Материнська компанія Enzym (виробництво дріжджів та фудтех) створила Kormotech у 2003 році як проєкт із диверсифікації існуючого бізнесу. Після вивчення ринку виникла ідея виробляти їжу для котів і собак.
- До відкриття власного заводу Kormotech виробляв корм на аутсорсі в Данії. Перший вихід продукту на ринок провалився – українські споживачі недовірливо поставились до кольорових гранул сухого корму. В Америці та Європі це було звично: колір гранули означав відповідні інгредієнти – овочі, зелень, м’ясо.
- Сьогодні потужність 3 підприємств Kormotech, що виробляють сухі корми і паучі, дорівнює 90 тис. тон на рік і постійно розширюється, адже ринок стрімко росте. Kormotech забезпечує майже чверть українського ринку їжі для котів і собак.
- Кормотехівські корми виробляються за стандартами дитячого харчування. Якість кінцевого продукту контролюється у 60 точках – від вибору сировини до потрапляння товару на полицю.
- 20 років тому в Україні понад 80% петперентів годували своїх улюбленців “зі столу”. Сьогодні 80% петперентів надають перевагу готовому корму, і це правильно: адже готовий корм – це збалансований раціон, що містить всі поживні речовини, необхідні для здоров’я та довголіття тварини.
- Метою стратегії Kormotech 2018 – 2023 було увійти в ТОП-50 світових виробників петфуду. За результатами 2021 року компанія опинилась на 51-му місці, за результатами 2022 – на 55-му. Амбітна мета стратегії 2024 – 2028 – увійти в ТОП-30 із понад 3000 виробників у світі.
- Сьогодні Kormotech – у 20-ці світових петфуд компаній, що найшвидше розвиваються. Щоб досягнути своєї амбітної мети, за найближчі 5 років Kormotech має прирости, як мінімум, втричі.
- Кожен третій український кіт чи собака із задоволенням смакує продуктами Kormotech від брендів Optimeal, CLUB 4 PAWS, Мяу!, Гав!
- Для виготовлення кормів Kormotech використовує понад 2000 сировин, 90% з них мають українське походження. Серед них як звичні – свіже м’ясо, овочі, ягоди і трави, так і екзотичні – лохина, амарант, кальмари. Географія закупівель – від Норвегії до Південної Америки.
- За 20 років Kormotech реалізував понад 10 соціальних проєктів – від допомоги тваринам після початку війни у 2014 році до програми гуманної освіти для школярів.
- Структура сімейного бізнесу родини Вовк включає не тільки системоутворюючі підприємства – Kormotech та Enzym, а й інвестиційні проекти, наприклад, Kormotech Америка (проєкт, що підкорює американський ринок петфуду), petcare стартапи Animal ID, Rocketo, біотех лабораторію Explogen. Нещодавно Kormotech оголосив про відкриття власного венчурного підрозділу.
- За 20 років команда Kormotech зросла до більш ніж до 1200 людей у 5 країнах світу. У 2023 році компанія увійшла в рейтинги “50 найкращих роботодавців воєнного часу” від журналу Forbes та рейтинг ТОП-50 роботодавців від видання Delo.ua.
- В 2023 році Kormotech потрапив на сторінки авторитетних глобальних видань New York Times та Reuters як приклад життєстійкого українського бізнесу, що розвивається попри війну.
- Після початку повномасштабного вторгнення Kormotech із опорою на литовський міжнародний фонд U–Hearts створив глобальний ланцюжок допомоги українським тваринам – ініціативу Save Pets of Ukraine. За перший рік роботи ініціатива залучила понад $3 млн допомоги. Сьогодні Save Pets of Ukraine – це більше 300 000 нагодованих тварин та понад 1500 тонн наданого зооволонтерам корму.
- Бренд Optimeal від Kormotech створив перший в Україні мультиканальний сервіс веттурботи Optimeal Expert 9100. Лікарі приймали пологи в бомбосховищі по телефону та лікували поранених тварин, знайдених на передовій. Сервіс приймає, в середньому, 11 дзвінків та 13 звернень у мессенджерах на годину.
- Платформа LOOK 4 PAWS від бренду CLUB 4 PAWS популяризує адопцію безпородних тварин. За допомогою платформи вже вдалось прилаштувати понад 1 000 тварин.
- У 2019 році компанія визначила для себе соціальну місію – змінити ставлення до тварин у всій Східній Європі: не як до власності, а як до компаньйонів та членів родини. 85% кормотехівців – петперенти, мають кота, собаку, а то й обох.
- До 20-річчя компанії Kormotech запустив національну кампанію "За покликом серця", в якій через улюблені та впізнавані бренди вперше знайомиться з петперентами своїх чотирилапих клієнтів. На честь 20–річчя в мережах супермаркетів на полицях із продуктами Kormotech з’явились спеціальні позначки, які розповідають про Kormotech та його цінності.
- До 20-ї річниці Kormotech розробив розважальну платформу Kormotech Family – сімейний альбом українських чотирилапих, куди можна додати власного улюбленця та розказати його історію. Де б ви не перебували – в Україні чи закордоном, ви можете нанести на карту сімейного альбому рідне місто і розмістити профіль тваринки.
- На честь власного 20–річчя Kormotech передасть 100 000 грн з кожних 20 тонн корму брендів CLUB 4 PAWS, Мяу!, Гав! на допомогу дітям та домашнім улюбленцям, що постраждали від війни. Кошти будуть скеровані у благодійний фонд "Голоси дітей" та ініціативу "Save Pets of Ukraine". Спільно з “Голосами дітей” компанія обладнає пет френдлі сімейні кімнати для батьків і дітей в укриттях лікарень на прифронтових територіях, спільно з Save Pets of Ukraine закупить корми, ліки, вакцини та все необхідне для допомоги тваринам у притулках.