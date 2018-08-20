20 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/Mediamodifier)

20 августа - день рождения первого букваря

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 20 августа, а также кто родился и умер в этот день, - расскажет Styler.

20 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет всемирных и международных праздников, однако во многих странах отмечаются национальные значимые даты. К примеру, Эстония и Сенегал празднуют День независимости, в Марокко отмечается День революции, Венгрия чтит память основателя государства святого Иштвана, а Аргентина – национального героя генерала Сан-Мартина.

В народе 20 августа отмечается Марины-Пимены. В этот день на столе обязательным угощением были пироги с малиной.

Главная примета дня: если аисты готовились к отлету, это предвещало раннюю осень.

Фото: 20 августа угощают выпечкой с малиной (pixabay.com/Pexels)

20 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1634 году – день рождения первого букваря.

В 1741 году первый русский мореплаватель Витус Беринг открыл Аляску.

В 1794 году на территории Речи Посполитой началось восстание Костюшко.

В 1876 году осуществлен геноцид армян в Турции.

В 1913 году в Киеве открылась Первая Всероссийская спортивная олимпиада.

В 1953 году СССР объявил об успешных испытаниях водородной бомбы.

20 августа: в этот день родились

В 1827 году – Йозеф Штраус, австрийский композитор, дирижер, сын Иоганна Штрауса.

В 1937 году – Андрей Михалков-Кончаловский, известный советский и российский кинорежиссер, сценарист.

В 1939 году – Валерий Шевчук, украинский писатель.

В 1953 году – Владимир Вишневский, российский поэт, автор одностиший.

В 1974 году – Эми Адамс, американская актриса.

В 1974 году – Миша Коллинз, американский актер.

В 1981 году – Бен Барнс, британский актер, певец.

20 августа: в этот день умерли

В 1843 году – Григорий Квитка-Основьяненко, видный украинский писатель, драматург.

В 1980 году – Джо Дассен, французский певец и композитор.

В 1994 году – Роберт Рождественский, известный советский поэт-песенник.

В 2009 году – Семен Фарада, советский актер театра и кино.

В 2015 году – Лев Дуров, советский актер театра и кино, режиссер,

Именинники 20 августа

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр.

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Видео: РБК-Украина