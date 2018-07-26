Почти 2 тысячи патрульных полицейских уволились в 2016-2017

Уволился каждый седьмой из принятых на службу с момента образования патрульной полиции

В течение 2016-2017 годов по разным причинам уволились 1944 патрульных полицейских, из которых 643 сотрудника - на первом году службы. Об этом свидетельствует отчет о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подразделений и учреждений Нацполиции.

Указано, что с момента образования патрульной полиции было принято на службу более 13 тысяч полицейских.

"В течение 2016-2017 годов по разным причинам уволились 1944 полицейских, или каждый седьмой, из них 643 человека - на первом году службы", - говорится в отчете.

Подчеркивается низкий уровень обеспеченности подразделений Нацполиции средствами индивидуальной защиты, а в подразделениях патрульной полиции ими фактически обеспечен каждый десятый полицейский.

"Как следствие - угроза жизни и здоровью полицейских при исполнении ими задач по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах и в других общественных местах, выявлении и пресечении уголовных и административных правонарушений", - указано в документе.

Напомним, как писало РБК-Украина, глава Нацполиции Сергей Князев в октябре прошлого года заявил, что ведомство намерено увеличить количество правоохранителей в регионах.