Майже 2 тисячі патрульних поліцейських звільнилися у 2016-2017

Звільнився кожний сьомий з прийнятих на службу з часу утворення патрульної поліції

Протягом 2016-2017 років з різних причин звільнилися 1944 патрульних поліцейських, з яких 643 співробітника - на першому році служби. Про це свідчить звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Нацполіції.

Вказано, що з часу утворення патрульної поліції було прийнято на службу понад 13 тисяч поліцейських.

"Протягом 2016-2017 років з різних причин звільнилося 1944 поліцейські, або кожний сьомий, з них 643 особи - на першому році служби", - сказано у звіті.

Підкреслюється низький рівень забезпеченості підрозділів Нацполіції засобами індивідуального захисту, а в підрозділах патрульної поліції ними фактично забезпечений кожний десятий поліцейський.

"Як наслідок – загроза життю та здоров’ю поліцейських під час виконання ними завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях та в інших публічних місцях, виявлення і припинення кримінальних та адміністративних правопорушень", - вказано у документі.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, глава Нацполіції Сергій Князєв у жовтні минулого року заявив, що відомство має намір збільшити кількість правоохоронців у регіонах.