Более 2 тыс. клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" приобрели зимний запас газа по акции

Более 2 тыс. клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" приняли участие во всеукраинской акции "Твоя энергонезависимость". Подоляне приобрели более 2,2 млн куб. м газа на отопительный сезон по акционной цене. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для закупки энергоносителя клиенты обращались в Центры обслуживания по месту проживания, а почти половина заявок были сделаны онлайн через Личный кабинет на сайте 104.ua. С 15 октября для них открывается новая возможность - они смогут в онлайн-режиме выбирать период, в который им выгоднее использовать свой запас", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что акция "Твоя энергонезависимость" предоставила потребителям возможность купить газ на зиму по фиксированной цене 5 995,53 гривен за тыс. куб. м. Акционную цену определил оптовый продавец природного газа НАК "Нафтогаз Украины", который выступает гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него. В акционной цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона и будут оплачиваться дополнительно по ежемесячным счетам.

"Замечу, что если акционная цена в отопительный период окажется выше цены ПСО на газ, то потребители будут оплачивать фактически потребленный природный газ обычным, текущим платежом по цене ПСО. При этом оплата производится на счет поставщика со специальными обязанностями, который Вы обычно используете для оплаты природного газа, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. - Поэтому объем вашего акционного газа в таком месяце не будет использоваться, а перейдет на следующий период".

По словам пресс-службы, участники акции с 15 октября могут по своему усмотрению выбирать, каким образом использовать приобретенный запас газа в отопительный период. Ведь если цена достигнет или окажется ниже цены ПСО, потребитель сможет выбрать более выгодную для него цену. Покрыть потребленные кубометры за счет акционного газа или оплатить определенный им объем по цене ПСО будет решать потребитель.

"При выборе акционной цены покупателю необходимо будет лишь оплатить услуги по его доставке (распределение и транспортировка). Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будет отображено как в Личных кабинетах, так и в ежемесячных счетах за использованный газ. Напомним, что размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен и продавец не сможет повлиять на ее размер", - говорится в сообщении.

Если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, дальше потребитель будет получать газ на общих условиях - по цене ПСО, что будет действовать на то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, смогут использовать остаток средств в счет будущего потребления газа, или средства будут возвращены потребителю по его заявлению.

Организатор акции НАК "Нафтогаз Украины" отмечает, что ее участники смогут сэкономить до 25% собственных средств во время отопительного периода.