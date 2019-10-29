Более 2 тыс. клиентов "Черниговгаз Сбыта" могут управлять запасом газа онлайн

В рамках акции "Твоя энергонезависимость" 2174 клиента ООО "Черниговгаз Сбыт" приобрели 2,4 млн куб. м газа на зиму по летней цене. С 15 октября они могут в Личном кабинете выбирать время, наиболее выгодное для использования акционного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Около половины заявок на покупку зимнего запаса газа клиенты "Черниговгаз Сбыта" подали через свои Личные кабинеты на сайте 104.ua. С 15 октября могут в онлайн-режиме выбирать период, в который им выгоднее использовать свой запас.

"Учасники акции могут выбирать, как использовать свой газовый запас в отопительный период, самостоятельно решая какой объём газа по летней цене использовать в текущем месяце. Для этого достаточно в Личном кабинете на 104.ua заказать на текущий месяц необходимый объём газа из купленного запаса. Для этого в заявке нужно указать долю (в%), которую должен занять газ из запаса в общем потреблении по результатам месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в акционной цене не учтены услуги по доставке газа (распределение и транспортировка), которые меняются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" можно увидеть в ежемесячном счете за использованное топливо.

По словам пресс-службы, использовать газ, приобретенный по акционной летней цене, можно с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года.

"Если купленный резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель может получать газ на общих условиях. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств в счет следующих платежей или вернуть деньги. Самая большая покупка в рамках акции "Твоя энергонезависимость" среди клиентов "Черниговгаз Сбыта" составляет 6500 куб. м газа", - говорится в сообщении.