UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Более 2 млн человек погибли в результате природных катастроф за 50 лет, - ООН

Автор: Инна Собора

За последние 50 лет от природных катастроф погибли более 2 млн человек во всем мире. Более 90% смертей приходится на развивающиеся страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации, которая является учреждением ООН.

Самой смертоносной катастрофой стала засуха в Эфиопии в 1983 году. Тогда погибли 300 тысяч человек.

В исследовании говорится, что количество погодных катастроф с 1970-х годов и до конца последнего десятилетия выросло в пять раз. Причиной этого стали как изменения климата, так и возможность более точно фиксировать явления.

Всего за 50 лет зафиксировали около 11 тысяч масштабных чрезвычайных происшествий, связанных с природными катастрофами.

Финансовые убытки от таких явлений, как наводнения или волны жары, составили в период с 1970-го по 2019 год около 3,64 триллиона долларов. Наибольший ущерб нанес ураган "Катрина" в США в 2005 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН