За 2 года инвестиции в дорожную отрасль выросли почти в 5 раз, - МИУ

"5098 км государственных дорог и 250 искусственных сооружений - это те результаты, которые нам удалось получить сегодня. Это больше, чем мы анонсировали в начале года", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Министр отметил, что в этом году средняя стоимость 1 км дороги почти не изменилась по сравнению с 2020 годом и составляет 20,7 млн. грн. Это на 18% меньше, чем в 2019 году, но качество дорожных работ значительно выросло.

"То есть все упреки в завышенных ценах разбиваются о конкретные факты. Цена в этом году всего на 1,5% больше предыдущего, и этот рост ниже годового темпа инфляции", - отметил министр.

Для сравнения, в 2019 году за 21,3 млрд грн было построено и обновлено лишь 846 км дорог государственного значения и 73 искусственных сооружения. В 2020 году этот показатель вырос: за 83 млрд грн построили и обновили 4056 км государственных дорог и 158 искусственных сооружений.

Таким образом, всего за два года инвестиции в дорожную инфраструктуру выросли почти в 5 раз.

А за 2020-2024 годы планируется обновить 24 тыс. км дорог государственного значения и 1,4 тыс. искусственных сооружений.