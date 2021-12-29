Из 2,7% прироста ВВП в 2021 году доля "Большой стройки" составит 2,6%, - исследование

Группа экономистов опиралась на официальные данные по отраслевой структуре прироста реального ВВП за 1-3 кварталы 2021 года. Плюс был добавлен прогноз прироста реального ВВП в 4 квартале. Для этого была использована модель AI_UEO_Michel.

Для объективного прогноза прироста ВВП в четвертом квартале Ukraine Economic Outlook пользовалась методологией Госстата, предполагающей учет в «постоянных ценах 2016 года». Хотя реальный объем "Большой стройки" в 2021 году составил 143 млрд гривен, в ценах 2016 года это соответствовало 57 млрд. Именно на эти цифры опирались экономисты.

"Вывод, даже при таких строгих условиях, остается прежним: доля БС в приросте реального ВВП в 2021 году +2,6% ВВП", - пишет экономист.

Общий же прирост ВВП Украины в 2021 году, по разным оценкам, ожидается в пределах +2,7-3,1%. По мнению экономистов из Ukraine Economic Outlook, более реалистичным выглядит прогноз в размере 2,7%.

"В любом случае, как это ни парадоксально звучит, доля БС в росте реального ВВП в 2021 году - "львиная". Если бы не БС, спад экономики во втором полугодии за счет роста цен на энергоносители и роста тенизации в ожидании бизнесом грядущих налоговых ужесточений "прижали" бы годовую цифру роста реального ВВП в этом году почти к нулю", - подытожил Кухар.