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Из 2,7% прироста ВВП в 2021 году доля "Большой стройки" составит 2,6%, - исследование

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Киев, Среда 29 декабря 2021 16:05
Из 2,7% прироста ВВП в 2021 году доля "Большой стройки" составит 2,6%, - исследование Фото: доля "Большой стройки" в приросте ВВП в 2021 году составит 2,6% (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Прирост ВВП Украины в 2021 году в количестве 2,7% практически полностью будет обеспечен за счет реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". К такому выводу пришли экономисты группы Ukraine Economic Outlook.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное управляющим партнером и старшим экономистом группы Михаилом Кухарем в Facebook.

Группа экономистов опиралась на официальные данные по отраслевой структуре прироста реального ВВП за 1-3 кварталы 2021 года. Плюс был добавлен прогноз прироста реального ВВП в 4 квартале. Для этого была использована модель AI_UEO_Michel.

Для объективного прогноза прироста ВВП в четвертом квартале Ukraine Economic Outlook пользовалась методологией Госстата, предполагающей учет в «постоянных ценах 2016 года». Хотя реальный объем "Большой стройки" в 2021 году составил 143 млрд гривен, в ценах 2016 года это соответствовало 57 млрд. Именно на эти цифры опирались экономисты.

"Вывод, даже при таких строгих условиях, остается прежним: доля БС в приросте реального ВВП в 2021 году +2,6% ВВП", - пишет экономист.

Общий же прирост ВВП Украины в 2021 году, по разным оценкам, ожидается в пределах +2,7-3,1%. По мнению экономистов из Ukraine Economic Outlook, более реалистичным выглядит прогноз в размере 2,7%.

"В любом случае, как это ни парадоксально звучит, доля БС в росте реального ВВП в 2021 году - "львиная". Если бы не БС, спад экономики во втором полугодии за счет роста цен на энергоносители и роста тенизации в ожидании бизнесом грядущих налоговых ужесточений "прижали" бы годовую цифру роста реального ВВП в этом году почти к нулю", - подытожил Кухар.

Из 2,7% прироста ВВП в 2021 году доля &quot;Большой стройки&quot; составит 2,6%, - исследование

Напомним, недавно сообщалось, что до конца 2024 года по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине должны быть восстановлены 24 тыс. км дорог государственного значения, а также построены и реконструированы сотни школ, садиков, спортивных объектов и медицинских учреждений, оборудованы парки, спортивные площадки и реставрированы сотни объектов культурно-исторического наследия.

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