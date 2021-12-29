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Із 2,7% приросту ВВП у 2021 році частка "Великого будівництва" складе 2,6%, - дослідження

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Київ, Середа 29 грудня 2021 16:05
Із 2,7% приросту ВВП у 2021 році частка "Великого будівництва" складе 2,6%, - дослідження Фото: частка "Великого будівництва" у прирості ВВП у 2021 році складе 2,6% (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Приріст ВВП України у 2021 році у розмірі 2,7% практично повністю буде забезпечений за рахунок реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Такого висновку дійшли економісти групи Ukraine Economic Outlook.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане керуючим партнером та старшим економістом групи Михайлом Кухарем у Facebook.

Група економістів спиралася на офіційні дані щодо галузевої структури приросту реального ВВП за 1-3 квартали 2021 року. Плюс було додано прогноз приросту реального ВВП у 4 кварталі. Для цього було використано модель AI_UEO_Michel.

Для об'єктивного прогнозу приросту ВВП у четвертому кварталі Ukraine Economic Outlook користувалася методологією Держстату, яка передбачає облік у "постійних цінах 2016 року". Хоча реальний обсяг "Великого будівництва" у 2021 році склав 143 млрд гривень, у цінах 2016 року це відповідало 57 млрд. Саме на ці цифри спиралися економісти.

"Висновок, навіть за таких суворих умов, залишається незмінним: частка ВБ у прирості реального ВВП у 2021 році +2,6% ВВП", - пише економіст.

Загальний приріст ВВП України в 2021 році, за різними оцінками, очікується в межах +2,7-3,1%. На думку економістів із Ukraine Economic Outlook, більш реалістичним виглядає прогноз у розмірі 2,7%.

"У будь-якому разі, хоч як це парадоксально ні звучить, частка ВБ у зростанні реального ВВП у 2021 році - "левова". Якби не ВБ, спад економіки у другому півріччі за рахунок зростання цін на енергоносії та зростання тінізації в очікуванні бізнесом майбутніх податкових посилень "притиснули" б річну цифру зростання реального ВВП цього року майже до нуля", - підсумував Кухар.

Із 2,7% приросту ВВП у 2021 році частка &quot;Великого будівництва&quot; складе 2,6%, - дослідження

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що до кінця 2024 року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні мають бути відновлені 24 тис. км доріг державного значення, а також збудовано та реконструйовано сотні шкіл, садочків, спортивних об'єктів та медичних установ, обладнано парки, спортивні майданчики та реставровано сотні об'єктів культурно-історичної спадщини.

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