Із 2,7% приросту ВВП у 2021 році частка "Великого будівництва" складе 2,6%, - дослідження

Приріст ВВП України у 2021 році у розмірі 2,7% практично повністю буде забезпечений за рахунок реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Такого висновку дійшли економісти групи Ukraine Economic Outlook.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження , опубліковане керуючим партнером та старшим економістом групи Михайлом Кухарем у Facebook.

Група економістів спиралася на офіційні дані щодо галузевої структури приросту реального ВВП за 1-3 квартали 2021 року. Плюс було додано прогноз приросту реального ВВП у 4 кварталі. Для цього було використано модель AI_UEO_Michel.

Для об'єктивного прогнозу приросту ВВП у четвертому кварталі Ukraine Economic Outlook користувалася методологією Держстату, яка передбачає облік у "постійних цінах 2016 року". Хоча реальний обсяг "Великого будівництва" у 2021 році склав 143 млрд гривень, у цінах 2016 року це відповідало 57 млрд. Саме на ці цифри спиралися економісти.

"Висновок, навіть за таких суворих умов, залишається незмінним: частка ВБ у прирості реального ВВП у 2021 році +2,6% ВВП", - пише економіст.

Загальний приріст ВВП України в 2021 році, за різними оцінками, очікується в межах +2,7-3,1%. На думку економістів із Ukraine Economic Outlook, більш реалістичним виглядає прогноз у розмірі 2,7%.

"У будь-якому разі, хоч як це парадоксально ні звучить, частка ВБ у зростанні реального ВВП у 2021 році - "левова". Якби не ВБ, спад економіки у другому півріччі за рахунок зростання цін на енергоносії та зростання тінізації в очікуванні бізнесом майбутніх податкових посилень "притиснули" б річну цифру зростання реального ВВП цього року майже до нуля", - підсумував Кухар.