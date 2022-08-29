1xBet, получивший лицензию в Украине, открыто поддержал армию РФ, воюющую против Украины

Принадлежащий гражданам РФ оператор азартных игр 1xBet, работающий в России под брендом "1хСтавка", открыто поддерживает армию Российской Федерации и помогает ей финансово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Цензор.Нет ".

В частности, в рекламных объявлениях от 3 и 4 июля на российских сайтах riasamara.ru news.rin.ru sibfo.ru и irktorgne ws.ru о матче "Лех-Карабах" указано, что "1% от всех ставок 1xСтавка, сделанных из Российской Федерации, пойдет на помощь российским героям, получившим ранения во время участия в специальной военной операции на Украине".

Как известно, 30 марта 2022 года КРАИЛ в разгар полномасштабной войны России против Украины выдала ООО "Твоя беттинговая компания" две лицензии на работу в Украине российской букмекерской конторы 1xBet.

После этого, более 26 тысяч украинцев подписали петицию с требованием аннулировать эти лицензии и запретить деятельность 1xBet в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя выдавать лицензии компаниям, которые контролируются резидентами страны-агрессора либо связаны с ними.

В связи с этим, как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей решить вопрос запрета работы 1xBet в Украине.

В самой КРАИЛ в ответ на запрос журналистов о том, какая позиция комиссии по озвученному руководством страны поручению решить вопрос с запретом деятельности 1xBet в Украине, в пресс-службе комиссии отметили, что "только после завершения и получения результатов будет предоставлена ​​официальная позиция КРАИЛ" и что она будет обнародована на официальном сайте комиссии.