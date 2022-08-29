ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

1xBet, получивший лицензию в Украине, открыто поддержал армию РФ, воюющую против Украины

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 11:39
1xBet, получивший лицензию в Украине, открыто поддержал армию РФ, воюющую против Украины Фото: 1xBet, получивший лицензию в Украине, открыто поддержал армию РФ, воюющую против Украины (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Принадлежащий гражданам РФ оператор азартных игр 1xBet, работающий в России под брендом "1хСтавка", открыто поддерживает армию Российской Федерации и помогает ей финансово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.Нет".

В частности, в рекламных объявлениях от 3 и 4 июля на российских сайтах riasamara.ru news.rin.ru sibfo.ru и irktorgne ws.ru о матче "Лех-Карабах" указано, что "1% от всех ставок 1xСтавка, сделанных из Российской Федерации, пойдет на помощь российским героям, получившим ранения во время участия в специальной военной операции на Украине".

1xBet, получивший лицензию в Украине, открыто поддержал армию РФ, воюющую против Украины

Как известно, 30 марта 2022 года КРАИЛ в разгар полномасштабной войны России против Украины выдала ООО "Твоя беттинговая компания" две лицензии на работу в Украине российской букмекерской конторы 1xBet.

После этого, более 26 тысяч украинцев подписали петицию с требованием аннулировать эти лицензии и запретить деятельность 1xBet в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя выдавать лицензии компаниям, которые контролируются резидентами страны-агрессора либо связаны с ними.

В связи с этим, как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей решить вопрос запрета работы 1xBet в Украине.

В самой КРАИЛ в ответ на запрос журналистов о том, какая позиция комиссии по озвученному руководством страны поручению решить вопрос с запретом деятельности 1xBet в Украине, в пресс-службе комиссии отметили, что "только после завершения и получения результатов будет предоставлена ​​официальная позиция КРАИЛ" и что она будет обнародована на официальном сайте комиссии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Игорный бизнес
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ
Владислав Красинский, Юлия Акимова Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ