1xBet, який отримав ліцензію в Україні, відкрито підтримав армію РФ, яка воює проти України

Належний громадянам РФ оператор азартних ігор 1xBet, що працює в Росії під брендом "1хСтавка", відкрито підтримує армію Російської Федерації й допомагає їй фінансово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Цензор.Нет ".

Зокрема, в рекламних оголошеннях від 3 і 4 липня на російських сайтах riasamara.ru news.rin.ru sibfo.ru і irktorgne ws.ru про матч "Лех-Карабах" зазначено, що"1% від усіх ставок "1хСтавка", зроблених з Російської Федерації, піде на допомогу російським героям, які отримали поранення під час участі в спеціальній військовій операції на Україні".

Як відомо, 30 березня 2022 року КРАІЛ в розпал повномасштабної війни Росії проти України видала ТОВ "Твоя беттінгова компанія" дві ліцензії на роботу в Україні російської букмекерської контори 1xBet.

Після цього, понад 26 тисяч українців підписали петицію з вимогою анулювати ці ліцензії й заборонити діяльність 1xBet в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна видавати ліцензії компаніям, які контролюються резидентами країни-агресора або пов'язані з ними.

У зв'язку з цим, як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручивши Міністерству юстиції та комісії з регулювання азартних ігор і лотерей вирішити питання заборони роботи 1xBet в Україні.

У самій КРАІЛ у відповідь на запит журналістів про те, яка позиція комісії щодо озвученого керівництвом країни доручення вирішити питання із забороною діяльності 1xBet в Україні, в прес-службі комісії зазначили, що "тільки після завершення і отримання результатів буде надана офіційна позиція КРАІЛ" і що вона буде оприлюднена на офіційному сайті Комісії.