19-річна чеська сенсація не дав Джоковічу виграти 100-й титул та випередив українця в історичному рейтингу

Miami Open, ATP Masters 1000, чоловіки, фінал

Якуб Меншик (Чехія) – Новак Джоковіч (Сербія) – 7:6, 7:6

Якби Джоковіч виграв цей фінал, він здобув би свій 100-й трофей у кар'єрі. Але на шляху став 19-річний чех Меншик, який посідав 54-те місце в рейтингу ATP.

Розпочинав турнір з першого раунду, чех на шляху до фіналу здолав зокрема двох тенісистів з топ-10 світового рейтингу: британця Джека Дрейпера у другому колі, а також американця Тейлора Фріца – у півфіналі. Джоковіч та Меншик мали найбільшу різницю у віці в історії фіналів ATP 1000 – 18 років та 102 дні.

Початок матчу в Маямі перенесли майже на чотири години через рясну зливу. Джоковіч розпочав матч невдало, поступившись своєю подачею вже у другому геймі. Однак у середині сету він зміг взяти очко на подачі суперника і довести гру до тай-брейку. Там Меншик упевнено стартував із рахунку 5:0 і не дозволив сербу відігратися.

У другому сеті обидва тенісисти надійно захищали свої подачі. Однак на тай-брейку, за рахунку 4:3 на користь Меншика, Джоковіч програв два розіграші на своїй подачі. Чех скористався другою з трьох можливостей для перемоги й успішно завершив матч на свою користь.

У свої 19 років і 210 днів Меншик став дев'ятим наймолодшим чемпіоном турнірів серії "Мастерс". Він випередив українця Андрія Медведєва, який у 19 років і 250 днів виграв титул у Гамбурзі (1994 рік).

Натомість Джоковіч провів свій 142-й фінальний поєдинок у кар'єрі, в якому боровся за 100-й титул. Раніше лише два гравці в історії добиралися до позначки в 100 і більше чемпіонських трофеїв: американець Джиммі Коннорс (110) і швейцарець Роджер Федерер (103).

Перемога у фіналі в Маямі принесла Меншику 1 124 380 доларів США призових і 1000 рейтингових очок. В оновленій світовій класифікації він піднявся на 24-те місце. Джоковіч заробив 597 890 доларів і 650 рейтингових очок. Серб зберіг за собою п'яту сходинку в рейтингу.