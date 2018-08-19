19 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

19 августа отмечается Яблочный Спас, православные празднуют Преображение. Также в этот день - профессиональные праздники фотографов и пасечников
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 19 августа, а также кто родился и умер в этот день, - расскажет Styler.
Ежегодно 19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи, проводимый под эгидой ООН.
Всемирный день фотографии сегодня празднуют профессиональные фотографы и любители.
Украина 19 августа отмечает сладкий День пасечника.
Фото: 19 августа - День пасечника (pixabay.com/Pexels)
Православная церковь 19 августа чествует праздник, посвященный Христу Спасителю – Преображение Господне, когда Иисус явил Божественное величие своим ученикам.
В народе праздник именуется Второй или Яблочный Спас. В этот день в храмах святили яблоки и другие фрукты, которые разрешалось есть после Спаса. Люди встречали осень, устраивали гуляния, угощали малоимущих.
Главная примета дня: после Преображения погода преображается.
В 1856 году – день рождения сгущенного молока.
В 1914 году основана Боевая управа украинских Сечевых Стрельцов.
В 1960 году СССР впервые в истории провел успешный космический полет живых существ – собак Белки и Стрелки, с возвращением на Землю.
В 1991 году состоялась попытка государственного переворота, приведшая к развалу СССР.
В 1689 году – Сэмюэл Ричардсон, английский писатель-романист.
В 1883 году – Коко Шанель, известная французская кутюрье, законодательница мировой моды.
В 1945 году – Ян Гиллан, английский музыкант, участник рок-группы "Deep Purple".
В 1946 году – Билл Клинтон, 42-й президент Америки.
В 1951 году – Владимир Конкин, советский актер театра и кино.
В 1662 году – Блез Паскаль, великий французский ученый, основатель математического анализа, теории вероятностей и т.д.
В 1753 году – Иоганн Бальтазар Нейман, видный немецкий архитектор барокко и рококо.
В 1819 году – Джеймс Уатт, шотландский инженер, изобретатель паровой машины, чьим именем названа единица мощности ватт.
В 1936 году – Федерико Гарсиа Лорка, видный испанский поэт и драматург.
В 1994 году – Роберт Рождественский, советский поэт-песенник, переводчик.
Сегодня свои именины отмечают: Архип, Макар, Михаил, Нонна, Кристина.
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Видео: РБК-Украина