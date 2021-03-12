Почти 18 тысяч больных: в Киеве продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ

По его словам, число больных гриппом увеличилось на 20% по сравнению с неделей ранее.

"Хочу отметить, что и в дальнейшем увеличивается в Киеве количество больных гриппом и ОРВИ. По данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 18 000 больных. Это на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил Кличко.

В столице гриппом болели более 10,7 тысячи взрослых и более 7 тысяч детей. При этом половина больных детей - школьного возраста.

В медицинские учреждения попали 719 больных, в том числе и 37 детей.