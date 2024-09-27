ua en ru
Пт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

18-річна велогонщиця померла після падіння на чемпіонаті світу

Цюріх, П'ятниця 27 вересня 2024 19:16
UA EN RU
18-річна велогонщиця померла після падіння на чемпіонаті світу Фото: Муріель Фуррер (instagram.com/murielfurrer)
Автор: Андрій Костенко

Муріель Фуррер з Швейцарії пішла з життя у лікарні Цюріха. Вона впала і серйозно травмувала голову під час юніорської шосейної гонки на ЧС-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).

Гонщиця отримала травму під час шосейної групової гонки, яка відбувалась 26 вересня. Ще до початку змагань розпочалась сильна злива. Організатори хотіли перенести старт, але потім вирішили провести гонку за розкладом.

Фуррер не впоралась з керуванням велосипедом на слизькому покритті, впала і сильно вдарилась головою. Спортсменку переправили з міської траси до шпиталю на вертольоті й одразу прооперували. Але лікарі не змогли врятувати життя дівчини. Фуррер померла 27 вересня в університетській лікарні Цюриха.

18-річна спортсменка втретє виступала на чемпіонаті світу з велоспорту. Вона двічі ставала віце-чемпіонкою Швейцарії. Зазначимо, що цьогоріч поруч із нею змагалися дві українські велосипедистки: Валерія Пономаренко і Мілана Ушакова, які завершили гонку відповідно 23-ю та 39-ю.

До речі, MotoGP опублікував календар на сезон-2025.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Зеленським
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні