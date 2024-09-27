18-річна велогонщиця померла після падіння на чемпіонаті світу
Муріель Фуррер з Швейцарії пішла з життя у лікарні Цюріха. Вона впала і серйозно травмувала голову під час юніорської шосейної гонки на ЧС-2024.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).
Гонщиця отримала травму під час шосейної групової гонки, яка відбувалась 26 вересня. Ще до початку змагань розпочалась сильна злива. Організатори хотіли перенести старт, але потім вирішили провести гонку за розкладом.
Фуррер не впоралась з керуванням велосипедом на слизькому покритті, впала і сильно вдарилась головою. Спортсменку переправили з міської траси до шпиталю на вертольоті й одразу прооперували. Але лікарі не змогли врятувати життя дівчини. Фуррер померла 27 вересня в університетській лікарні Цюриха.
18-річна спортсменка втретє виступала на чемпіонаті світу з велоспорту. Вона двічі ставала віце-чемпіонкою Швейцарії. Зазначимо, що цьогоріч поруч із нею змагалися дві українські велосипедистки: Валерія Пономаренко і Мілана Ушакова, які завершили гонку відповідно 23-ю та 39-ю.
До речі, MotoGP опублікував календар на сезон-2025.
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