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18 ноября стартует международный онлайн-workshop от швейцарского TLEX INSTITUTE

 

Международный онлайн-workshop от швейцарского TLEX INSTITUTE — уникальная возможность диагностировать и прокачать свои лидерские навыки

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18 ноября стартует двухдневный онлайновый workshop "Развитие лидерских качеств по методике Leadership Agility Circle Platform". Программа курса предполагает предварительную диагностику "операционной системы" лидерства каждого из слушателей, чтобы он мог отрабатывать навыки гибкого лидерства в условиях глобального кризиса, узнал стратегии и техники саморазвития, повышения самоосознанности для выхода на креативный уровень лидерства.

Workshop и его программа дадут ответы действующим лидерам, отвечающим за свою команду, и тем, кто готовится сделать прорыв в своей жизни, на важные вопросы:

  • какую природу имеют мои лидерские качества?
  • как влияет мой внутренний мир на мой стиль лидерства и каким он его делает – продуктивным или нет?
  • насколько "операционная система" моего лидерства подходит для условий нынешнего глобального кризиса?
  • как подняться на качественно новый уровень и развить лидерскую гибкость?

Двухдневный онлайновый курс предлагает TLEX Institute — исследовательско-консалтинговая организация, которая обладает эксклюзивными методиками развития лидерских способностей и проводит индивидуальные и корпоративные трансформационные тренинги для команд таких международных организаций, как World Bank, Coca-Cola, Novartis, Siemens, Tetra Pack, Delloite, Harvard Business School и др.

Подробности и регистрация — по этой ссылке.

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