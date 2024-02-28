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До +18 з невеликими опадами: якої погоди очікувати в регіонах України в останній день зими

Фото: погода в Україні 29 лютого буде теплою та переажно без опадів (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Погода в останній день зими в Україні буде теплою та переважно бе опадів. В деяких регіонах вдень позначки термометрів сягнуть +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Завтра в Україні очікується +7+12, а в західних областях +12+18 градусів.

Вночі на сході очікується -2-5 градусів.

"Антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію -  29-го лютого опадів не передбачається", - зазначає синоптик.

Можливий невеликий дощ на Волині та Рівненщині.

Погода у Києві

У Києві завтрашній день буде сухим, із сонячними проясненнями.

Очікується нічна температура близько нуля, вдень до +10 градусів.

Загальний прогноз на 1 березня

Першого березня в Україні очікується сонячна погода до +6+12 градусів, на заході +12+18 градусів.

 

Погода в Україні

Середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Нагадаємо, 2023 рік у Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року внаслідок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала 10,8 градуса тепла, що на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік відзначився рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.

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Погода в Україні