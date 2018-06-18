18 июня: праздники и важные события на этот день

Праздники 18 июня 2018 года в мире и в Украине, знаковые исторические события и народные приметы этого дня

Все праздники 18 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

18 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня отмечается молодой кулинарный праздник мирового значения – День устойчивой гастрономии, который был организован в 2017 году под эгидой ООН.

Всемирный день мотоциклиста все байкеры ежегодно отмечают в третий понедельник июня, и в 2018 году он приходится на 18-е число.

В народе 18 июня отмечают Дорофеев день. Считалось, что в этот период самые короткие ночи в году, а еще зацветает сон-трава.

Главная примета дня: если на Дорофея тепло – уродится крупное зерно.

Фото: Дорофеев день 18 июня начинает период самых длинных дней и коротких ночей (pixabay.com/ru/users/RitaE)

18 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1815 году армия Наполеона I потерпела поражение в битве при Ватерлоо.

В 1918 году был затоплен Черноморский флот в Новороссийской бухте, чтобы не лишаться его по условиям Брестского мира.

В 1937 году стартовал первый в мире беспосадочный полет самолета "АНТ-25" по маршруту Москва – Северный полюс – США.

В 1939 году установлен памятник на могиле Тараса Шевченко в Каневе.

В 1955 году вышел первый номер советского журнала "Юность".

18 июня: в этот день родились

В 1812 году – Иван Гончаров, русский писатель.

В 1914 году – Се Тянь, китайский актер, кинорежиссер, основоположник китайского кино.

В 1935 году – Юрий Соломин, советский актер театра и кино.

В 1942 году – Пол Маккартни, английский музыкант, участник группы "Битлз".

В 1949 году – братья Лех и Ярослав Качиньские, польские политические деятели.

В 1976 году – Максим Галкин, российский артист эстрады, телеведущий.

18 июня: в этот день умерли

В 1936 году – Максим Горький, русский и советский писатель.

В 1974 году – Георгий Жуков, советский полководец, маршал СССР.

В 1993 году – Иван Гончар, украинский скульптор, художник, историк.

В 2014 году – Хорас Сильвер, американский джазовый пианист и композитор.

Именинники 18 июня

Сегодня именины празднуют: Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Николай, Павел, Петр, Федор.

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