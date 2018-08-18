18 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/JerzyGorecki)

18 августа во всем мире отмечается День бездомных животных

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 18 августа, а также кто родился и умер в этот день, - расскажет Styler.

18 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно в третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных, посвященный проблемам братьев наших меньших, и в 2018 году он приходится на 18 августа.

В народе 18 августа почитается Евстигней Житник. В этот день крестьяне просили у земли защиты от нечистой силы и непогоды, а еще ели сырой лук и хлеб из ячменя для оздоровления. Главная примета дня: какая погода на Евстигнея, таким будет весь декабрь.

18 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1649 году Богдан Хмельницкий заключил Зборовский договор с польским королем Яном Казимиром.

1682 году Петр I вступил на престол Царства Русского.

В 1900 году – день рождения термина "телевидение".

В 1941 году в ходе Второй мировой войны была подорвана плотина ДнепроГЭС.

1991 году в Крыму на даче был взят под домашний арест экс-президент СССР Михаил Горбачев.

18 августа: в этот день родились

В 1824 году – Пьер Мартен, французский металлург, создатель Мартеновской печи.

В 1877 году – Макс Фактор, американский парфюмер, основатель одноименной косметической компании.

В 1933 году – Роман Полански, американский актер, режиссер, продюсер.

В 1933 году – Бэла Руденко, украинская оперная певица.

В 1945 году – Владимир Мигуля, советский музыкант, композитор, певец.

В 1952 году – Патрик Суэйзи, известный американский актер, танцор.

18 августа: в этот день умерли

В 1850 году – Оноре де Бальзак, видный французский писатель, классик мировой литературы.

В 2007 году – Виктор Прокопенко, советский украинский футболист и тренер.

В 2010 году – Олесь Ульяненко, украинский писатель.

В 2011 году – Анатолий Савченко, советский мультипликатор, иллюстратор детских книг.

Именинники 18 августа

Сегодня свои именины празднуют: Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария.

Видео: РБК-Украина