ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

177 нобелевских лауреатов выступили в поддержку Украины, - Ложкин

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 20:15
177 нобелевских лауреатов выступили в поддержку Украины, - Ложкин Фото: Борис Ложкин (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

177 нобелевских лауреатов написали письмо в поддержку Украины. Они выступили с категорическим осуждением агрессии России и требованием остановить войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврейской конфедерации Украины Бориса Ложкина в Facebook.

По его информации, коллективное обращение ученых получилось на страницах The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, The Guardian, Globe and Mail, Suddeutzche Zeitung, Haaretz и других изданий.

"Большое спасибо замечательному ученому, поэту и гуманисту профессору Роальду Хоффману, Нобелевскому лауреату по химии, который сумел привлечь к письму в поддержку Украины более половины всех живущих в мире нобелевцев", - добавил Ложкин.

Так, профессор Корнелльского университета (США) Роальд Хоффман в годы Холокоста вместе с мамой и ее братьями прятался под крышей дома украинского учителя Николая Дюка в селе Турка на Львовщине.

Из-за сидение почти два года в укрытии и скитаниях после войны, Роальд пошел в школу с большим опозданием, но быстро рванул вперед: в 25 лет - докторат в Гарварде, в 44 года - Нобелевская премия.

Профессор Хоффман до сих пор поддерживает контакт с детьми и внуками своих спасителей и отозвался на происходящие сейчас в Украине события из-за военной агрессии России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Ложкин Вторжение России в Украину
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит