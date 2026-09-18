17-річна дівчина коригувала удари РФ по Дніпру: її затримали

За даними слідства, дівчина збирала інформацію для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Як повідомили в СБУ, війкськова контррозвідка викрила її на початковому етапі підривної діяльності та затримала за місцем проживання.

За матеріалами справи, дівчина мала відстежувати координати підрозділів ЗСУ та Національної гвардії у Дніпрі, які РФ могла використати для підготовки нових комбінованих атак.

До уваги російських спецслужб вона, за даними СБУ, потрапила через Telegram-канали, де шукали людей для "легких" заробітків.

Після вербування 17-річна мешканка Дніпра пішки обходила вулиці міста та приховано фотографувала локації, які, на її думку, використовували українські військові.

Зібрану інформацію вона передавала російському куратору через месенджер. Йдеться про фотографії, а також скриншоти Google Maps із позначками потенційних цілей.

Під час обшуку у затриманої вилучили смартфон, на якому зберігалися розвідувальні фото та координати українських об'єктів.

Фото: затримана зрадниця (пресслужба СБУ)

Слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Наразі триває розслідування. Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її дій як державної зради.

Заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.