17 июня: праздники и важные события на этот день

17 июня 2018 в Украине отмечается День медика, а также сегодня - Всемирный день отца

Все праздники 17 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

17 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня во многих странах постсоветского пространства отмечается профессиональный праздник – День медика, который ежегодно празднуется в третье воскресенье июня.

Также на это воскресенье в 2018 году приходится праздник всех пап в мире – День отца.

17 июня ООН провозгласила Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.

В народе 17 июня чествуют Митрофана Навозника. В этот день крестьяне удобряли землю и просили у неба дождей.

Главная примета дня: если на Митрофана дует северный ветер – это к ненастью.

Фото: 17 июня - День медика в Украине (pixabay.com/marionbrun)

17 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1885 году в Нью-Йорк из Франции прибыла статуя Свободы.

В 1917 году провозглашена автономия Украины на II Всеукраинском военном съезде в Киеве.

В 1934 году совершен первый полет крупнейшего самолета АНТ-20 "Максим Горький".

В 1950 году проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку.

В 1985 году – день рождения кабельной телесети "Discovery".

В 1990 году в Киеве был создан Союз "Чернобыль".

17 июня: в этот день родились

В 1856 году – Франц Рубо, российский художник, автор панорам "Оборона Севастополя", "Бородинская битва".

В 1882 году – Игорь Стравинский, русский композитор, пианист.

В 1939 году – Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.

В 1944 году – Жанна Бичевская, советская певица.

В 1946 году – Бэрри Манилоу, американский музыкант, композитор, певец.

В 1953 году – Иво Бобул, украинский певец.

17 июня: в этот день умерли

В 1771 году – Алексей Разумовский, генерал-фельдмаршал, фаворит и тайный супруг императрицы Елизаветы Петровны.

В 1881 году – Джеймс Старли, английский изобретатель велосипедов.

В 1984 году – Клавдия Шульженко, советская эстрадная певица.

В 1994 году – Юрий Нагибин, советский писатель, сценарист.

Именинники 17 июня

Сегодня именины празднуют: Александр, Афанасий, Валерий, Елизар, Иван, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Николай, Петр, Софья.

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