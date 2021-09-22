За 16 месяцев "Большой стройки" восстановлено почти 300 мостов, - Укравтодор

Мостовая инфраструктура нуждалась в срочном обновлении, рассказал заместитель главы Укравтодора, координатор Национальной программы восстановления мостов Андрей Ивко. 80% искусственных сооружений Украины были построены до 1980 года, но не содержались на должном уровне.

Были исследованы 73% мостов на дорогах государственного значения и 25% - местного. По результатам обследования 53% от всех искусственных сооружений не соответствуют нормативным требованиям.

"Первоочередного ремонта требуют 710 мостов. Состояние 160 из них приближено к аварийному. Некоторые из этих мостов находятся в критическом состоянии, поэтому их обновления является предметом национальной безопасности", - отметил Ивко.

Со стартом программы, в апреле 2020 года, планировалось восстановить 100 мостов, а в результате удалось восстановить больше. Капитальный, текущий средний ремонт и реконструкция по итогам 2020 года были проведены на 158 мостах.

В этом году запланировано восстановить еще около 165 мостовых сооружений. Для этого было выделено 4 миллиарда гривен. На завершающем этапе 138 объектов - более 83% от запланированного объема.

Таким образом, по итогам 16 месяцев работы программы восстановлено 296 искусственных сооружений.

Одним из достижений программы стало завершение многих объектов-долгостроев. В частности, был сдан в эксплуатацию комплекс из 2 мостовых переправ в селе Ростоки на Буковине, возведение которого началось еще в 2008 году. Также близятся к завершению работы на Запорожских мостах через Днепр.

Кроме этого, началась реализация нескольких новых крупных проектов. Так, на Полтавщине готовятся к старту строительства Кременчугского моста. В сентябре заканчивается стадия проектирования объекта.

На украинско-молдавской границе возле Ямполя стартует строительство мостового перехода через Днестр и подходов к нему. Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы.

"Ямпольский мост будет частью нового маршрута между Киевом и Кишиневом в обход непризнанной Приднестровской республики", - добавили в Укравтодоре.