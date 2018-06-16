16 июня: праздники и важные события на этот день

Праздники 16 июня 2018 года в мире и в Украине, знаковые исторические события и народные приметы этого дня

Все праздники 16 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

16 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

16 июня отмечаются сразу два международных праздника, посвященные народу Африканского континента: День солидарности с борющимися народами Южной Африки, а также День защиты детей Африки.

Также сегодня отмечается Международный день семейных денежных переводов, организованный под эгидой ООН и посвященный проблемам заработков мигрантов.

В народе 16 июня отмечают день Лукьяна Ветряка. В этот день люди наблюдали за ветром и по его направлению судили о погоде:

ветер с юга обещает быстрый рост яровых хлебов,

северо-западный ветер – к сырой погоде,

ветер с востока приносит болезни,

северо-восточный ветер – к продолжительным дождям,

северный ветер принесет ясный день.

16 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1903 году – день основания автомобильной компании "Форд Мотор".

В 1903 году – день рождения торговой марки "Пепси-Кола".

Фото: 16 июня 1903 года появился Pepsi (pixabay.com/PixArc)

В 1911 году – день основания корпорации IBM.

В 1925 году – день рождения Всесоюзного пионерского лагеря "Артек" в Крыму.

В 1959 году в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).

В 1963 году состоялся космический полет первой в мире женщины – советского космонавта Валентины Терешковой.

В 1934 году в Харькове состоялся первый съезд писателей Украины и был создан Союз писателей Украины.

16 июня: в этот день родились

В 1313 году – Джованни Бокаччо, итальянский писатель и поэт, автор новелл "Декамерон".

В 1937 году – Эрик Сигал, американский писатель, сценарист, драматург.

В 1950 году – Митхун Чакраборти, индийский киноактер.

В 1955 году – Артемий Троицкий, российский рок-журналист, музыкальный критик.

16 июня: в этот день умерли

В 1671 году казнен Степан Разин, донской казак, предводитель восстания.

В 1752 году – Джозеф Батлер, английский философ.

В 1858 году – Джон Сноу, английский врач, основатель эпидемиологии.

В 1884 году – Орест Новицкий, украинский философ, писатель.

Именинники 16 июня

Сегодня именины празднуют: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лаврентий, Лазарь, Михаил, Павел, Полина, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.

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