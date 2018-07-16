16 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 16 июля - праздник стожари (pixabay.com/danigeza)

16 июля 2018 - народный праздник Стожары, а в Украине отмечается День бухгалтера и аудитора

Все праздники 16 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

16 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 16 июля бухгалтеры Украины отмечают свой профессиональный праздник, который с 2018 года носит название "День бухгалтера и аудитора".

Также 16 июля отмечается День принятия Декларации о суверенитете Украины.

В народе 16 июля чествуются Мокий и Марк, Стожары, Маков день. Считалось, что в этот период не стоит начинать никаких дел, т.к. они не будут удачными.

Главная примета дня: если в воздухе кружится мошкара, еще неделю продержится хорошая погода.

Фото: 16 июля в Украине День бухгалтера (pixabay.com/jackmac)

16 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 622 году началось летосчисление по исламскому календарю.

В 1054 году Христианская церковь была разделена на католическую и православную.

В 1795 году была основана Волынская губерния.

В 1909 году – день рождения автомобильной компании "Audi".

В 1945 году на полигоне в Америке было проведено первое испытание атомной бомбы.

В 1990 году Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете.

В 2010 году в Украине открыт Первый Одесский международный кинофестиваль.

16 июля: в этот день родились

В 1881 году – Василий Зеньковский, крупнейший русский философ, богослов, педагог.

В 1921 году – Ги Лярош, французский модельер.

В 1928 году – Андрей Дементьев, российский поэт-песенник, ведущий.

В 1928 году – Роберт Шекли, американский писатель-фантаст.

В 1937 году – Ада Роговцева, советская украинская актриса театра и кино.

В 1953 году – Павел Глоба, российский астролог.

В 1962 году – Григорий Лепс, российский певец, музыкант.

В 1968 году – Леонид Агутин, российский певец и композитор.

16 июля: в этот день умерли

В 1990 году – Михаил Матусовский, поэт-песенник.

В 1990 году – Валентин Пикуль, советский писатель на исторические темы.

В 1992 году – Татьяна Пельтцер, советская актриса театра и кино.

В 2008 году – Джо Стаффорд, известная американская певица.

В 2012 году – Джон Лорд, английский музыкант, участник "Deep Purple".

Именинники 16 июля

Сегодня свои именины отмечают: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.

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