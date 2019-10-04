Более 1500 клиентов "Волыньгаз Сбыта" купили газ на зиму по акционной цене

Иллюстративное фото (УНИАН)

Использовать газ можно с 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года

В течение месяца клиенты "Волыньгаз Сбыта" купили более 2 млн куб. м газа на зиму по летней цене. Газовый запас потребители имели право сделать по цене 5 995,53 гривен за тыс. куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 15 октября для потребителей, воспользовавшихся акцией, открывается новая возможность - они смогут в онлайн-режиме выбирать период, в который им выгоднее использовать свой запас.

"Самые активные клиенты - в Луцке, Ковеле и Нововолынске. В этих городах газ по акционной цене купили соответственно 349 лучан-потребителей, 142 потребители-ковельчани и 97 клиентов-нововолынцев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что покупку участники акции оформляли с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua, а также в Центрах обслуживания клиентов.

"Эта акция особенная тем, что впервые украинцы получили право выбирать, какой газовый запас сделать на зиму по летней цене, как спланировать финансовые расчеты на отопительный сезон. Как известно, готовь сани летом, а телегу зимой. Акция "Твоя энергонезависимость" длилась почти месяц – с 23 августа до 25 сентября. В этот период бытовые потребители покупали газ на зиму по летней цене. В среднем одно домовладение в рамках этой акции приобрело около тысячи кубометров газа. Есть немало клиентов, которые тратили максимум на эту покупку - около 15 тыс. гривен", - отметил директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

В пресс-службе напомнили, что участниками акции имели возможность стать даже должники. С 9 сентября была открыта возможность покупки запаса газа на зиму по летней цене для тех потребителей, которые не успели погасить задолженность за ранее потребленный газ.

"Участие в акции "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям сократить свои расходы на газ в зимний период и направить сэкономленные средства на погашение задолженности", - говорится в сообщении.

Максимальный объем закупки газа - до 25 тыс. куб. м на одно домохозяйство. Запас газа можно было приобрести по летней цене - 5 995,53 гривен за 1000 куб. м. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в ежемесячном счете за использованный газ.

"Использовать газ, приобретенный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно с 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" доставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен. Если купленный резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях – по цене ПСО, что действует на то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, могут воспользоваться остатком средств, то есть, вернуть обратно невитрачені средства. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции", - говорится в сообщении.