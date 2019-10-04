Більше 1500 клієнтів "Волиньгаз Збуту" купили газ на зиму за акційною ціною

Ілюстративне фото (УНІАН)

Використовувати газ можна з 1 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року

Впродовж місяця клієнти "Волиньгаз Збуту" купили більше 2 млн куб. м газу на зиму за літньою ціною. Газовий запас споживачі мали право зробити за ціною 5 995,53 гривень за тис. куб. м. Про це повідомляє прес-служба компанії.

З 15 жовтня для споживачів, які скористалися акцією, відкривається нова можливість - вони зможуть в онлайн-режимі обирати період, в який їм вигідніше використовувати свій запас.

"Найактивніші клієнти - в Луцьку, Ковелі та та Нововолинську. В цих містах газ за акційною ціною купили відповідно 349 лучан-споживачів, 142 споживачі-ковельчани і 97 клієнтів-нововолинців", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що покупку учасники акції оформляли за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua, а також в Центрах обслуговування клієнтів.

"Ця акція особлива тим, що вперше українці одержали право обирати, який газовий запас зробити на зиму за літньою ціною, як спланувати фінансові розрахунки на опалювальний сезон. Як відомо, готуй сани влітку, а воза взимку. Акція "Твоя енергонезалежність" тривала майже місяць – з 23 серпня до 25 вересня. В цей період побутові споживачі купували газ на зиму за літньою ціно. В середньому одне домоволодіння в рамках цієї акції придбало близько тисячі кубометрів газу. Є й чимало клієнтів, які витрачали максимум на цю покупку - близько 15 тис. гривень", - зазначив директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

У прес-службі нагадали, що учасниками акції мали можливість стати навіть боржники. З 9 вересня була відкрита можливість купівлі запасу газу на зиму за літньою ціною для тих споживачів, які не встигли погасити заборгованість за раніше спожитий газ.

"Участь в акції "Твоя енергонезалежність" дозволить таким споживачам скоротити свої витрати на газ в зимовий період і направити зекономлені кошти на погашення заборгованості", - йдеться у повідомленні.

Максимальний обсяг закупівлі газу - до 25 тис. куб. м на одне домогосподарство. Запас газу можна було придбати за літньою ціною - 5 995,53 гривень за 1000 куб. м. У ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону. Вартість послуг із доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя енергонезалежність" будуть зазначені в щомісячному рахунку за використаний газ.

"Використовувати газ, придбаний у рамках акції "Твоя енергонезалежність", можна з 1 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК "Нафтогаз України" доставляє учасникам акції газ із резервних обсягів за акційною ціною. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін. Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах – за ціною ПСО, що діє на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 роки не використають передплачений газ, можуть скористатись залишком коштів, тобто, повернути назад неивтрачені кошти. Також залишок коштів можна використати в випадках, коли ціна ПСО на газ буде нижче, ніж ціна акції", - йдеться у повідомленні.