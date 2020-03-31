Более 150 украинских военных находятся на карантине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ближайшие дни у 86 военных закончится самоизоляция

По состоянию на утро 31 марта на карантине с подозрением на коронавирус находятся более 150 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

По данным командования, на данный момент в рядах ВСУ не зафиксировано ни одного случая коронавируса. При этом 151 военнослужащий находится на изоляции, в том числе самоизоляции.

"Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 86 человек", - отметили в ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах Украины не должны снижать их боеготовность.

Напомним, по состоянию на утро 31 марта в Украине официально подтверждены 549 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили 69 новых случаев заболевания. Наибольшее количество заболеваний подтверждены в Киеве - 107.

Также сообщалось, что главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире. На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденных случаях заболевания, а также количеству больных и тех, кто выздоровел.