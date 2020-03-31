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Понад 150 українських військових знаходяться на карантині

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 11:09
Понад 150 українських військових знаходяться на карантині
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У найближчі дні у 86 військових закінчиться самоізоляція

За станом на ранок 31 березня на карантині підозрою на коронавірус знаходяться більше 150 українських військовослужбовців. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних сил України на сторінці Facebook.

За даними командування, на даний момент в лавах ЗСУ не зафіксовано жодного випадку коронавіруса. При цьому 151 військовослужбовець перебуває на ізоляції, в тому числі самоізоляції.

"Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 4 доби - 86 осіб", - зазначили в ЗСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що заходи по боротьбі з коронавірусом у Збройних силах України не повинні знижувати їх боєготовність.

Нагадаємо, станом на ранок 31 березня в Україні офіційно підтверджені 549 випадків захворювання коронавірусом. За останню добу виявили 69 нових випадків захворювання. Найбільша кількість захворювань підтверджені в Києві - 107.

Також повідомлялося, що головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні і світі. На карті щодня оновлюються статистичні дані лабораторно підтверджених випадки захворювання, а також кількості хворих і тих, хто видужав.

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