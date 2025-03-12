До 15 тисяч нових робочих місць. Як одна із громад Харківської області розвиватиме економіку

Пісочинська тергромада Харківської області є однією з перших розробила план просторового розвитку, що став обов’язковим з 1 січня 2025 року, і навіть взялась його реалізовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Попри розташування у прифронтовій території, громада має купу викликів і проєктів водночас, оскільки з початком війни його кількість зросла майже на 50% - за рахунок переселенців.

"Цей кейс може бути показовим для інших громад, які наразі або готуються до створення плану, або вже навіть розпочали роботу над ним. Важливо бачити те, що вдається робити іншим і переймати досвід. Наприклад, досвід інших громад у тому, як працювати з житловим фондом, як налагоджувати співробітництво з міжнародними партнерами якраз у частині фінансування тощо. Це прекрасно стимулюватиме тих, хто хоче реалізовувати ті чи інші важливі проєкти, але не знає, як. І створення плану просторового розвитку - один з вдалих прикладів цього", - вважає Шуляк.

Вона додала, що інтеграція переселенців у приймаючих громадах - надважливе завдання для ОМС, оскільки далеко не всі громади розуміють важливість цього кроку і ставляться до переселенців як до тимчасового явища.

За словами селищного голови Пісочинської громади Харківської області Олега Чернобая, документ дійсно доволі складний, відтак, громада комплексний план свого просторового планування готувала досить довго. Але його реалізація якісно змінить показники розвитку громади.

Так, реалізація заходів, передбачених ППР, дозволить збільшити кількість робочих місць у громаді на 15 тисяч, що є надважливим компонентом інтеграції ВПО. Більше того, він розраховує, що загальна кількість населення зросте на 65 тисяч осіб.

"Ми плануємо досить широкий спектр заходів, які допоможуть нам реалізувати економічний потенціал громади. Так, завдяки тому, що через її територію проходять дві важливі автомобільні дороги міжнародного значення, є сенс розвивати виробничу і логістичну інфраструктуру", - вважає Чернобай.

Водночас він додав, що у громаді планують створення транспортної магістралі і за межами населених пунктів. Оскільки через її територію проходить важлива транспортна магістраль Київ – Харків, що є з одного боку значною перевагою, це створює значне навантаження на населені пункти. Тому планом просторового розвитку передбачено прокласти нову дорогу за межами населених пунктів, щоб розвантажити існуючі автошляхи.

Голова Пісочинської громади також розповів, що планується понад 100 га відвести під логістичну інфраструктуру - вже будується логістичний центр. Ще 100 га заплановані під промислові обʼєкти. Також на території громади заплановано відновити знищений росіянами аероклуб, на місці якого планується створити сучасний карго-аеропорт. Передбачено також створення індустріального парку біля аеродрому для розвитку промисловості та розширення логістичних можливостей.

"Всі ці проєкти передбачені у плані просторового розвитку нашої громади і всі вони синхронізовані між собою. Наприклад, карго аеропорт. Цей проєкт на перспективу, тобто, він може бути створений через декілька років. Однак для цього ми повинні розуміти, що на його території і поблизу не повинно бути висотних обʼєтків", - пояснив Чернобай.

Однак він наголосив - на першому місці цілей, які передбачені планом просторового розвитку громади, є комфортне середовище проживання мешканців, яких через війну у громади побільшало. Відтак, потрібно вирішувати питання з житловим фондом для них. Більше того, вже почалися роботи по будівництву будинків на щонайменше 25 тисяч квартир.

Заплановані обʼєкти, пояснив Чернобай, вже є на картографічній основі плану і під них навіть відведені земельні ділянки, для яких почали змінювати цільове призначення. Мотивація доволі зрозуміла - місцева влада хоче, щоб потенційний інвестор вже зараз бачив, що громада не на стадії створення, а на стадії реалізації.

"Так ми покажемо державі і інвесторам, що готові будувати. Водночас, ми розуміємо, що в Україні запрацюють державні програми житла. Тобто, якщо ми не встигнемо, то люди придбають в іншому місті. Щоб цього уникнути, нам потрібна містобудівна документація. Більше того, на 90% обʼєктів проектна документація у нас вже розроблена. Вже готові дозволи на будівництво ЖК і загалом під багатоповерхову забудову у плані просторового розвитку виділено 170 га", - зауважив Олега Чернобай.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні вступив в силу Закон №711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель». Згідно з ним, кожна громада повинна мати план просторового розвитку (ППР). Одними з перших в Україні такі плани затвердили Пісочинська та Роганська громади Харківщини.