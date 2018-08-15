15 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

15 августа свой профессиональный праздник отмечают археологи, а в народном календаре - Степан Сеновал
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 15 августа, а также кто родился и умер в этот день, - расскажет Styler.
Сегодня во многих странах, в том числе и в Украине, отмечается профессиональный праздник – День археолога.
Также 15 августа многие государства отмечают национальные и памятные даты. К примеру, в Канаде и Новой Шотландии празднуется Национальный день, Индия и Республика Конго отмечают День независимости, Корея чтит День освобождения, а в Польше проводится Праздник Войска Польского.
Католики отмечают сегодня Успение Пресвятой Богородицы.
В народе 15 августа чествовали Степана Сеновала. Именно в этот период завершалась пора заготовки сена. Из собранных целебных трав плели венки, которые затем использовали для лечения от недугов. А еще в этот день купали коней и поили их через серебро, чтобы те были покладистыми.
Главная примета дня: какая погода на Степана, таким будет и весь сентябрь.
Фото: 15 августа - праздник Степана Сеновала (pixabay.com/ulleo)
В 1835 году был выдан патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.
В 1877 году Томас Эдисон произвел первую в мире звукозапись, а также предложил телефонное приветствие "алло".
В 1918 году произошел разрыв дипломатических отношений между Америкой и Россией.
В 1969 году проводился Вудстокский фестиваль, завершивший эру хиппи.
В 1769 году – Наполеон I Бонапарт, видный французский полководец, император.
В 1771 году – Вальтер Скотт, шотландский писатель, основоположником жанра исторического романа.
В 1872 году – Шри Ауробиндо, индийский философ, поэт, основоположник Интегральной йоги.
В 1925 году – Оскар Питерсон, знаменитый канадский джазовый пианист.
В 1931 году – Микаэл Таривердиев, советский композитор.
В 1990 году – Дженнифер Лоуренс, американская киноактриса.
В 1886 году – Рамакришна, известный индийский гуру, реформатор индуизма, проповедник.
В 1990 году – Виктор Цой, советский рок-музыкант, поэт, лидер и вокалист группы "Кино".
В 2012 году – Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст.
Сегодня свои именины празднуют: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.
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