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144-а бригада отримала партію бойових дронів від "Української команди"

Середа 29 листопада 2023 18:23
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144-а бригада отримала партію бойових дронів від "Української команди" Фото: 144-а бригада отримала партію бойових дронів від "Української команди" (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерський штаб "Українська команда" передав чергову партію дронів-камікадзе бійцям 144-ї окремої бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Це відносно молоде військове формування. Але в його складі багато досвідчених воїнів, в тому числі легендарні захисники Донецького аеропорту. Вже незабаром ці хлопці відправляються на один з найгарячіших напрямків. Нехай наші дрони допоможуть їм ефективно бити ворога та збережуть життя", - йдеться у повідомленні "Української команди".

Волонтери висловлюють вдячність всім, хто допомагав збирати кошти на бойові безпілотники, а також кожному, хто боронить Україну на передовій.

"Сьогодні природа засипає окупантів снігом. А вже завтра до снігу, який летить на їхні голови, додадуться наші дрони-камікадзе", - наголосили волонтери.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" відправляє на передову близько 300 дронів-камікадзе та 10 наземних станцій керування безпілотниками. Їх придбано на кошти, які "Українська команда" зібрала під час дрон-марафону.

Також повідомлялося, що "Українська команда" збирає на "теплі пакунки", в які входять грілки, сухі душі та присипки. Волонтери хочуть забезпечити такими наборами 50 тисяч захисників на передовій.

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