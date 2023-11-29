ua en ru
Ср, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

144-я бригада получила партию боевых дронов от "Украинской команды"

Среда 29 ноября 2023 18:23
UA EN RU
144-я бригада получила партию боевых дронов от "Украинской команды" Фото: 144-я бригада получила партию боевых дронов от "Украинской команды" (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию дронов-камикадзе бойцам 144-й отдельной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Это относительно молодое военное формирование. Но в его составе много опытных воинов, в том числе легендарные защитники Донецкого аэропорта. Уже скоро эти ребята отправляются на одно из самых горячих направлений. Пусть наши дроны помогут им эффективно избивать врага и сохранят жизнь", - говорится в сообщении "Украинской команды".

Волонтеры выражают благодарность всем, кто помогал собирать средства на боевые беспилотники, а также каждому, кто защищает Украину на передовой.

"Сегодня природа засыпает оккупантов снегом. А уже завтра к летящему на их головы снегу добавятся наши дроны-камикадзе", - подчеркнули волонтеры.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" отправляет на передовую около 300 дронов-камикадзе и 10 наземных станций управления беспилотниками. Они приобретены на средства, которые "Украинская команда" собрала во время дрон-марафона.

Также сообщалось, что "Украинская команда" собирает на "теплые пакеты", в которые входят грелки, сухие души и присыпки. Волонтеры хотят обеспечить таким набором 50 тысяч защитников на передовой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери
NEWS
Первое заседание на уровне топ-дипломатов. Что известно о Совете Украина-НАТО
Первое заседание на уровне топ-дипломатов. Что известно о Совете Украина-НАТО
DAILY
Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно