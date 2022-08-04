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Уже 142 тысячи украинцев получили помощь от гумпроекта "Спасаем жизнь"

Фото: уже 142 тысячи украинцев получили помощь от гумпроекта "Спасаем жизнь" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Уже 142 тысячи украинцев получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" - продукты, средства гигиены и медикаменты. ЕЕ распределяют среди наиболее уязвимых категорий населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу проекта.

Пакеты с продуктами доставляют даже в опасные регионы - например, в прифронтовую Авдеевку, где из-за обстрелов жители общины вынуждены скрываться в укрытиях.

Всего гумпроект "спасаем жизнь" отправил уже почти 3,5 тыс. тонн помощи. Больше всего - в прифронтовые города, которые приняли десятки тысяч вынужденных переселенцев - Запорожье (1,331 тыс. тонн) и Кривой Рог (1,023 тыс. тонн).

Как известно, Гуманитарный проект "спасаем жизнь" совместно с партнерами реализует "Метинвест" и группа ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова.

Фонд также подписал меморандум о сотрудничестве с Agritrade Ukraine, выступает Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках соглашения планируется поступление 200 тонн пищевых продуктов и предметов первой необходимости ежемесячно.

В рамках проекта "Стальной фронт" группа "Метинвест" с начала войны направила более 1,7 млрд грн на нужды армии, поддержание национальной экономики и помощь мирным жителям.

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Гуманитарная помощь