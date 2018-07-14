14 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 14 июля - праздники(pixabay.com/hillofthirst)

14 июля 2018 - праздники, значимые исторические события дня, а также народные приметы и именинники

Все праздники 14 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

14 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет международных праздников, зато во многих странах отмечаются исторические, государственные, национальные даты и события.

Так, во Франции 14 июля отмечается День взятия Бастилии, Ирак празднует День революции, Южная Осетия – День миротворца, а Швеция поздравляет с Днем рождения кронпринцессу Викторию.

В народе 14 июля отмечается женский праздник – Летние Кузьминки. В этот период была самая активная пора сенокоса, прополки, сбора корнеплодов и ягод, а также приготовления варенья.

Главная примета дня: на Кузьму и Демьяна получается самое вкусное малиновое варенье.

Фото: С 14 июля начинается сенокос (pixabay.com/Dvinchanin)

14 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1789 году в Париже занята крепость Бастилия и началась Великая французская революция.

В 1894 году во Львове состоялся первый в Украине футбольный матч.

В 1917 году обнародована декларация о национальной автономии Украины.

В 1956 году в СССР принят закон о государственных пенсиях.

В 2002 году в Украине создана первая епархия римско-католической церкви.

14 июля: в этот день родились

В 1903 году – Ирвинг Стоун, американский писатель, основоположник биографических романов.

В 1910 году – Уильям Ханна, американский мультипликатор, создатель Тома и Джерри.

В 1939 году – Карел Готт, известный чешский певец.

В 1947 году – Вячеслав Брюховецкий, украинский педагог и государственный деятель.

В 1987 году – Сара Каннинг, канадская актриса.

14 июля: в этот день умерли

В 1968 году – Константин Паустовский, советский писатель, классик русской литературы.

В 1991 году – Павел Морозенко, советский украинский актер.

В 1995 году – Олесь Гончар, видный украинский писатель.

В 2017 году – Анн Голон, французская писательница, автор цикла романов об Анжелике.

Именинники 14 июля

Сегодня свои именины празднуют: Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Тихон.

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