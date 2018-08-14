14 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/PollyDot)

14 августа отмечается праздник Медовый Спас (Маковей)

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 14 августа, а также кто родился и умер в этот день, - расскажет Styler.

14 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня в православном мире отмечается праздник – Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста, посвященный Христу Спасителю. В этот день чтится память святых мучеников Маккавеев. А еще с 14 августа начинается Успенский многодневный пост, который длится до 27 августа и приурочен к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

В народе этот день именуется Первый Спас, также он имеет и другие названия – Спас Маковей, Медовый Спас, Мокрый Спас. Этот праздник приурочен к окончанию лета, сбору урожая мака и первых медовых сот. Именно с Медового Спаса было разрешено освящать и есть мед, готовить угощения с маком. Также в этот период святили водоемы, колодцы и купались в реках последний раз в году. А семена мака использовали для освящения дома от сглаза и нечистой силы.

Фото: Медовый Спас - 14 августа (pixabay.com/ExplorerBob)

14 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1385 году была заключена Кревская уния об объединении земель между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским.

В 1775 году была ликвидирована организация украинского казачества Запорожская Сечь.

В 1908 году в Англии состоялся первый международный конкурс красоты.

В 1930 году в СССР принято постановление "О всеобщем обязательном начальном обучении".

В 1985 году Майкл Джексон приобрел у компании "ATV Music Publishing" права на песни "The Beatles".

14 августа: в этот день родились

В 1860 году – Эрнест Сетон-Томпсон, канадский писатель, автор рассказов о животных.

В 1900 году – Тамара Церетели, русская и советская эстрадная певица (контральто).

В 1957 году – Лев Вершинин, украинский писатель, историк.

В 1983 году – Мила Кунис, американская киноактриса.

Фото: 14 августа 1983 года родилась Мила Кунис (instagram.com/kunismilax)

14 августа: в этот день умерли

В 1897 году – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, создатель одной из версий алфавита.

В 1988 году – Энцо Феррари, итальянский автогонщик, основатель одноименной компании.

В 1992 году – Тони Уильямс, американский вокалист группы "The Platters".

В 2012 году – Сергей Капица, советский ученый, телеведущий.

Именинники 14 августа

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.

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