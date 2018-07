13 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 13 июля - праздники (pixabay.com/iliyabordiyan)

13 июля 2018 - праздники, народные приметы, исторические события и именинники дня

Все праздники 13 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

13 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет всемирных и международных праздников, однако во многих странах отмечаются значимые национальные даты и события. К примеру, Казахстан празднует День сотрудников органов нацбезопасности, в Черногории отмечается День государственности, а в Японии начался праздник Бон – поминания покойных.

Православные всего мира 13 июля Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов, учеников Иисуса Христа.

В народе 13 июля почитаются Двенадцать апостолов. В самую жаркую летнюю пору крестьяне готовились к покосу, а у хозяек были популярны блюда из яиц. Главная примета дня: если кукует кукушка, значит, лето продлится еще долго, а снег будет поздно.

13 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1871 году в Англии состоялась первая в мире выставка кошек.

В 1908 году в Лондоне начались IV Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины.

В 1923 году – день рождения надписи "Hollywood" на горе в Лос-Анджелесе.

Фото: 13 июля в Лос-Анджелесе появился знак Hollywood (pixabay.com/12019)

В 1930 году в Уругвае стартовал первый чемпионат мира по футболу.

В 1939 году Фрэнк Синатра записал первую пластинку с песней "From the Bottom of My Heart".

В 1944 году в ходе Второй мировой войны от немецко-фашистских войск освобожден Вильнюс и началась Львовско-Сандомирская операция.

В 1973 году вышел первый одноименный альбом группы "Queen".

13 июля: в этот день родились

В 1923 году – Михаил Пуговкин, советский киноактер.

В 1928 году – Валентин Пикуль, советский писатель, автор исторических и военных романов.

В 1944 году – Эрне Рубик, венгерский изобретатель головоломки кубика Рубика.

В 1969 году – Олесь Бузина, украинский писатель, журналист, ведущий.

В 1976 году – Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист. Приговорен российскими властями к 20 годам тюремного заключения по обвинению в терроризме.

Олег Сенцов родился 13 июля 1976 года (video.rbc.ua)

13 июля: в этот день умерли

В 1632 году – Памво Берында, украинский и русский лексикограф, переводчик.

В 1956 году – Владимир Захаров, советский композитор.

В 2004 году – Карлос Клайбер, австрийский дирижер

Именинники 13 июля

Сегодня свои именины отмечают: Андрей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп, Фома, Яков.