13 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

13 августа отмечается Международный день левши, а в народном календаре - Евдокимов день
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 13 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.
Во многих странах мира 13 августа отмечается неофициальный праздник - День левши, посвященный всем, кто предпочтительно пользуется левой рукой.
В народе 13 августа издавна отмечали Евдокимов день или Евдокимово заговенье перед началом Успенского поста. Праздник Евдокима посвящен праведнику, жившему в Азии в IX веке. Церковь считает его покровителем семейного очага.
Существует несколько примет в Евдокимов день:
В 1899 году запатентован телфон-автомат.
В 1907 году на дорогах Нью-Йорка появились первые такси.
Фото: 13 августа 1907 года в Нью-Йорке появилось такси (pixabay.com/tookapic)
В 1928 году выходит в эфир первая передача цветного телевидения. Трансляцию провели в Лондоне.
В 1912 году врачом Г. Одином из Франции был впервые выделен вирус рака.
В 1961 году было начато строительство Берлинской стены.
В 1990 году М.С. Горбачов подписал указ о восстановлении всех прав жертв политических репрессий в СССР в 20-50 х гг. 20-го века.
В 3113 году до н.э., согласно календарю цивилизаии Майя, был создан мир.
В 1829 году - основоположник физиологии труда Иван Сеченов.
В 1899 году - знаменитый режиссер, лауреат "Оскара" Альфред Хичкок.
В 1956 году - кубинский революционер и политик Фидель Кастро.
В 1971 году - актер Владимир Вдовиченков.
В 1975 году - голливудский актер, обладатель "Оскара" Кейси Аффлек.
В 1799 году - художник-архитектор Василий Баженов.
В 1910 году - сестра милосердия Флоренс Нетингейл, в честь которой Красным Крестом была установлена медаль наивысшего признания для сестр милосердия.
В 1946 году - писатель-фантаст Герберт Уэллс.
В 2009 году - американский гитарист, один из создателей электрогитары Лэс Пол.
Сегодня свои именины празднуют: Анна, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Николай, Диана, Елена, Яна.
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Видео: РБК-Украина