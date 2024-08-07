Більше 1000 окупантів, 67 артсистем і 29 броньованих машин: втрати РФ за добу

За останнім зведенням Генштабу, від початку доби 6 серпня на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог наступав на Покровському напрямку.

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