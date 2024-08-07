Більше 1000 окупантів, 67 артсистем і 29 броньованих машин: втрати РФ за добу
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
За останню добу станом на 7 серпня росіяни втратили на фронті 1230 військових, 67 артилерійських систем і 29 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 586370 (+1230) осіб ліквідовано;
- танків - 8429 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 16323 (+29) од.;
- артилерійських систем - 16451 (+67) од.;
- РСЗВ - 1138 од.;
- засоби ППО - 910 од.;
- літаків - 365 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13212 (+54) од.;
- крилатих ракет - 2421 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22226 (+78) од.;
- спеціальної техніки - 2759 (+21) од.
За останнім зведенням Генштабу, від початку доби 6 серпня на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог наступав на Покровському напрямку.
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