Более 12 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях войск РФ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 17 день войны. Так, более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook .

При этом в Генштабе добавили, что точные потери российских оккупантов уточняются.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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