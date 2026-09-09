До 12 годин затримки: в Україні масово запізнюються потяги, перелік
Частина потягів в Україні рухається з чималим запізненням - найбільша затримка перевищує одинадцять годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу "Укрзалізниці".
Який потяг запізнюється найбільше
Найдовшу затримку станом на зараз має потяг №109/110 Миколаїв Пасажирський - Львів. Він запізнюється майже на дванадцять годин - 11 годин 59 хвилин.
Ще кілька рейсів також суттєво відстають від графіка:
- №31/32 Запоріжжя-1 - Пшемисль Головний - запізнення 4 години 51 хвилина;
- №3/4 Дніпро-Головний - Ужгород - запізнення 4 години 51 хвилина;
- №121/122 Київ-Пасажирський - Миколаїв - запізнення 4 години 40 хвилин;
- №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пасажирський - запізнення 3 години 29 хвилин;
- №43/44 Дніпро-Головний - Івано-Франківськ - запізнення 3 години 20 хвилин;
- №15/16 Харків-Пасажирський - Чернівці - запізнення 2 години 56 хвилин.
За даними сервісу, попри запізнення, надійність прогнозу прибуття для більшості з цих рейсів залишається високою. Загалом затримується понад 20 потягів.
Фото: як запізнюються поїзди в Україні 9 вересня (скриншот uz-vezemo.uz.gov.ua)
Офіційну причину затримок наразі не вказано. Зазвичай подібні запізнення пов'язані з небезпекою руху - українську залізницю продовжують атакувати ворожі дрони навіть удень, тому машиністам доводиться коригувати швидкість і маршрут просто в дорозі.
Нагадаємо, вранці 9 вересня ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва.
Постраждало шестеро людей, серед них вагітна жінка, а на одному з поверхів виникли пожежа.
Тим часом уночі проти 9 вересня Росія атакувала ударними дронами міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.
Серед цивільного населення поблизу є загиблі та постраждалі, а оформлення громадян на цьому напрямку тимчасово призупинили.