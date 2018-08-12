12 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

12 августа отмечается Международный день молодежи, а в Украине с проффесиональным праздником поздравляют строителей и ветеринаров
Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 12 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.
Начиная с 1999 года 12 августа по инициативе ООН во многих странах мира отмечается Международный день молодежи.
Православный праздник в память об апостолах Силуана и Силы отмечается 12 августа, а в народном календаре с этой датой связано несколько примет:
Свой профессиональный праздник ежегодно во второе воскресенье августа отмечают строители. Также 12 августа в Украине - День работников ветеринарной медицины.
Фото: 12 августа - День ветеринара (pixabay.com/12019)
В 1851 году была запатентована швейная машинка легендарной фирмы Зингер.
В 1908 году начато производство модели автомобиля Ford-T.
В 1981 году компанией IBM выпущен первый персональный компьютер.
В 2000 году в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка "Курск".
В 1681 году - мореплаватель и полярный исследователь Витус Беринг.
В 1887 году - физик, разработчик квантовой теории, лауреат Нобелевской премии Эрвин Шредингер.
В 1930 году - американский общественный деятель и финансист Джордж Сорос.
В 1992 году - актриса и супермодель Кара Делевинь.
В 30 году до н.э. - египетская царица Клеопатра.
В 1828 году - няня А.С. Пушкина Арина Родионовна Яковлева.
В 1848 году - изобретатель паровоза Джордж Стеферсон.
В 1886 году - механик- самоучка, изобретатель Павел Зарубин.
В 1955 году - Томас Манн, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии.
В 1965 году - автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг.
Сегодня свои именины празднуют: Анатолий, Герман, Валентин, Максим, Павел, Ангелина.
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Видео: РБК-Украина