12 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/jill111)

12 августа отмечается Международный день молодежи, а в Украине с проффесиональным праздником поздравляют строителей и ветеринаров

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 12 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

12 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Начиная с 1999 года 12 августа по инициативе ООН во многих странах мира отмечается Международный день молодежи.

Православный праздник в память об апостолах Силуана и Силы отмечается 12 августа, а в народном календаре с этой датой связано несколько примет:

В этот день бессильный обретает силу и богатырем живет;

На Силу от земли берут силу;

Посеешь рожь на Силу - родится сильно;

Пасмурная и прохладная погода 12 августа - в ближайшее время осадков не будет;

Звезды мерцают на рассвете - к дождю.

Вечером в Силин день заморосил дождь - к длительному дождливому периоду.

Свой профессиональный праздник ежегодно во второе воскресенье августа отмечают строители. Также 12 августа в Украине - День работников ветеринарной медицины.

Фото: 12 августа - День ветеринара (pixabay.com/12019)

12 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1851 году была запатентована швейная машинка легендарной фирмы Зингер.

В 1908 году начато производство модели автомобиля Ford-T.

В 1981 году компанией IBM выпущен первый персональный компьютер.

В 2000 году в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка "Курск".

12 августа: в этот день родились

В 1681 году - мореплаватель и полярный исследователь Витус Беринг.

В 1887 году - физик, разработчик квантовой теории, лауреат Нобелевской премии Эрвин Шредингер.

В 1930 году - американский общественный деятель и финансист Джордж Сорос.

В 1992 году - актриса и супермодель Кара Делевинь.

12 августа: в этот день умерли

В 30 году до н.э. - египетская царица Клеопатра.

В 1828 году - няня А.С. Пушкина Арина Родионовна Яковлева.

В 1848 году - изобретатель паровоза Джордж Стеферсон.

В 1886 году - механик- самоучка, изобретатель Павел Зарубин.

В 1955 году - Томас Манн, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии.

В 1965 году - автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг.

Именинники 12 августа

Сегодня свои именины празднуют: Анатолий, Герман, Валентин, Максим, Павел, Ангелина.

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Видео: РБК-Украина