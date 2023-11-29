До 110 тисяч гривень: які є вакансії у Київському центрі зайнятості

Загальна кількість вакансій, зареєстрованих в столичній службі зайнятості наразі становить 8 тисяч. Середня зарплата у вакансіях становить 14 тис. гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського міського центру зайнятості.

Однак є категорії, яким роботодавці готові платити значно більше. Насамперед, це фахівці сфери інформаційних технологій:

інженер з програмного забезпечення та фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (110 тис. грн),

інженер-програміст (73 тис. грн),

інженер інформаційно-комунікаційних систем (45 тис. грн)

технік-програміст (43 тис. грн).

Високо цінується й праця зв’язківців - інженерам та операторам електрозв’язку обіцяють платити не менше 43 тис. грн.

У ТОП високооплачуваних вакансії працівників сфери охорони здоров’я. Зарплата лікаря-ортопеда-травматолога складає 32 тис. грн, фельдшера - 26 тис. грн, лікаря-сурдолога - 25 тис. грн.

Робітничі спеціальності

Висококваліфікованим робітникам роботодавці іноді пропонують гідну винагороду за працю. Зокрема:

водію автотранспортних засобів (44 тис. грн),

слюсарю (40 тис. грн),

машиністу підіймача (39 тис. грн),

верстатнику деревообробних верстатів (35 тис. грн),

реставратору металевих конструкцій, електрогазозварнику та маляру (по 30 тис. грн),

монтажнику (25 тис. грн).

Висока зарплата трапляється у технічних службовців: організатора із збуту (38 тис. грн), техніка-конструктора (35 тис. грн), менеджера в торгівлі транспортними засобами (30 тис. грн), інженера-конструктора електроніки (27 тис. грн).

Зарплата в Україні

За даними Держстату, середня зарплата у II кварталі 2023 року становила 17 176 гривень, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За прогнозом уряду, у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1%.

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.