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До 110 тисяч гривень: які є вакансії у Київському центрі зайнятості

Україна, Середа 29 листопада 2023 14:25
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До 110 тисяч гривень: які є вакансії у Київському центрі зайнятості Фото: середня зарплата у вакансіях становить 14 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Загальна кількість вакансій, зареєстрованих в столичній службі зайнятості наразі становить 8 тисяч. Середня зарплата у вакансіях становить 14 тис. гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського міського центру зайнятості.

Однак є категорії, яким роботодавці готові платити значно більше. Насамперед, це фахівці сфери інформаційних технологій:

  • інженер з програмного забезпечення та фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (110 тис. грн),
  • інженер-програміст (73 тис. грн),
  • інженер інформаційно-комунікаційних систем (45 тис. грн)
  • технік-програміст (43 тис. грн).

Високо цінується й праця зв’язківців - інженерам та операторам електрозв’язку обіцяють платити не менше 43 тис. грн.

У ТОП високооплачуваних вакансії працівників сфери охорони здоров’я. Зарплата лікаря-ортопеда-травматолога складає 32 тис. грн, фельдшера - 26 тис. грн, лікаря-сурдолога - 25 тис. грн.

Робітничі спеціальності

Висококваліфікованим робітникам роботодавці іноді пропонують гідну винагороду за працю. Зокрема:

  • водію автотранспортних засобів (44 тис. грн),
  • слюсарю (40 тис. грн),
  • машиністу підіймача (39 тис. грн),
  • верстатнику деревообробних верстатів (35 тис. грн),
  • реставратору металевих конструкцій, електрогазозварнику та маляру (по 30 тис. грн),
  • монтажнику (25 тис. грн).

Висока зарплата трапляється у технічних службовців: організатора із збуту (38 тис. грн), техніка-конструктора (35 тис. грн), менеджера в торгівлі транспортними засобами (30 тис. грн), інженера-конструктора електроніки (27 тис. грн).

Зарплата в Україні

За даними Держстату, середня зарплата у II кварталі 2023 року становила 17 176 гривень, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За прогнозом уряду, у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1%.

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.

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Зарплата в Україні
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