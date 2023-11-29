До 110 тисяч гривень: які є вакансії у Київському центрі зайнятості
Загальна кількість вакансій, зареєстрованих в столичній службі зайнятості наразі становить 8 тисяч. Середня зарплата у вакансіях становить 14 тис. гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського міського центру зайнятості.
Однак є категорії, яким роботодавці готові платити значно більше. Насамперед, це фахівці сфери інформаційних технологій:
- інженер з програмного забезпечення та фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (110 тис. грн),
- інженер-програміст (73 тис. грн),
- інженер інформаційно-комунікаційних систем (45 тис. грн)
- технік-програміст (43 тис. грн).
Високо цінується й праця зв’язківців - інженерам та операторам електрозв’язку обіцяють платити не менше 43 тис. грн.
У ТОП високооплачуваних вакансії працівників сфери охорони здоров’я. Зарплата лікаря-ортопеда-травматолога складає 32 тис. грн, фельдшера - 26 тис. грн, лікаря-сурдолога - 25 тис. грн.
Робітничі спеціальності
Висококваліфікованим робітникам роботодавці іноді пропонують гідну винагороду за працю. Зокрема:
- водію автотранспортних засобів (44 тис. грн),
- слюсарю (40 тис. грн),
- машиністу підіймача (39 тис. грн),
- верстатнику деревообробних верстатів (35 тис. грн),
- реставратору металевих конструкцій, електрогазозварнику та маляру (по 30 тис. грн),
- монтажнику (25 тис. грн).
Висока зарплата трапляється у технічних службовців: організатора із збуту (38 тис. грн), техніка-конструктора (35 тис. грн), менеджера в торгівлі транспортними засобами (30 тис. грн), інженера-конструктора електроніки (27 тис. грн).
Зарплата в Україні
За даними Держстату, середня зарплата у II кварталі 2023 року становила 17 176 гривень, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
За прогнозом уряду, у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1%.
У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.