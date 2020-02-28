Более 11 тыс. клиентов "Черновцыгаз Сбыта" пользуются Viber-ботом

С помощью чат-бота 7104ua в Viber клиенты ООО "Черновцыгаз Сбыт" могут передавать показания счетчика, контролировать состояние своего лицевого счета и платить за газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Потребители Буковины получили еще одну новую функцию этого приложения - возможность загружать счета за газоснабжение и распределение газа в формате PDF и сразу осуществлять оплату. Это помогает контролировать состояние расчетов за потребленный газ на своем смартфоне, быстро и своевременно оплачивать за газ и таким образом избегать накопления долгов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что присоединиться к 7104ua в Viber может каждый желающий, просто отсканировав QR-код. Ряд его достоинств: возможность мгновенной оплаты с любой точки в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций.

"Количество клиентов, которые оценили удобство работы в новом приложении постоянно растет. К нему присоединились уже 11,4 тыс. наших клиентов. Они успешно используют все возможности 7104ua, потому что это быстро, просто и удобно", - говорит директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Прасковья.

По словам пресс-службы, в настоящее время основным и самым популярным онлайн-сервисом, как и раньше, остается Личный кабинет, в котором можно зарегистрироваться на сайте 104.ua. "Он имеет более расширенный функционал, и кроме передачи показаний счетчика и оплаты за газ дает возможность клиентам написать сообщение газовой компании, заказать обратный звонок Контакт-центра, скачать и распечатать квитанцию на оплату газа, а также имеет дополнительную вкладку "Доставка газа", - говорится в сообщении.

В Черновицкой области Личным кабинетом коритсуються почти 63 тыс. клиентов ООО "Черновцыгаз Сбыт".