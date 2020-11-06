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До +11 тепла і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Україна, П'ятниця 06 листопада 2020 08:00
До +11 тепла і без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Фото: осінь в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Погода в Україні сьогодні, 6 листопада, буде прохолодною, однак без опадів. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні на всій території України буде спостерігатись мінлива хмарність. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у південних областях.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +6 до +11, а вночі від +1 до +5 градусів.

У центральних та північних областях температура вдень очікується від +6 до +9 тепла, а вночі вона опуститься до +3 +6.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах +6 +12, а вночі стовпчики термометрів покажуть +3 +8 тепла.

До +11 тепла і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря очікується від +7 до +10, а вночі від +1 до +5 градусів.

До +11 тепла і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 6, 7 і 8 листопада в Україні буде спостерігатися суха та тепла погода.

Також РБК-Україна писало, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).

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